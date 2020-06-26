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MLB／昂首闊步離開 前洛磯抗癌投手貝提斯退休
前洛磯隊抗癌投手貝提斯（Chad Bettis）去年季後雖與洋基隊簽下小聯盟合約，但隨著小聯盟賽季幾乎確定泡湯，決定宣布退休，結束7年大聯盟生涯。
貝提斯在2010年選秀會中，被洛磯在第二輪選中，2012年曾入選「棒球美國」百大新秀第86名，隔年開始在大聯盟出賽，即使是以「打者天堂」庫爾斯球場為主場，仍在2016年寫下14勝8負的佳績。
可惜2017年季前貝提斯因罹患睪丸癌，進行手術及化療，雖然度過難關在2017年季中歸隊，但未能回到顛峰水準，去年更因髖關節問題提前報銷，季末被放進讓渡名單
貝提斯生涯7年總計出賽164場，戰績31勝31敗，防禦率5.12，宣布退休後他也表示：「我知道自己已經拚到極限，從今而後，我將昂首闊步，離開球場。」
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