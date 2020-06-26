MLB／日籍球員遇賽季縮水 上原浩治分析利弊

大聯盟賽季縮水成60場，對球員成績有不少影響，日籍前大聯盟投手上原浩治點出，這樣的改變對今年剛加盟的筒香嘉智、秋山翔吾、山口俊來說，有好有壞。

受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟賽季預計7月下旬才要開打，比以往晚了4個月，賽程也從162場縮水到60場，上原浩治撰文分析場次減少對球員的影響。

上原浩治指出，光芒隊的筒香嘉智、紅人隊秋山翔吾、藍鳥隊山口俊都有機會在本季迎來首次大聯盟出賽，上原也很期待看到他們的活躍表現。

原本大聯盟要在全美國征戰，上原浩治認為，對還在適應環境的日籍選手來說是一項負擔，不過今年因為場次減少，加上對戰以地區相近為主，能夠減輕這項負擔。

不過另一個缺點是，也由於場次減少，不少人都是第一次對戰，對打者如筒香嘉智、秋山翔吾來說，要從少量的對戰打席去獲取投手情報會很辛苦。

上原浩治也指出，由於先發投手今年可能只有12場出賽機會，要取得雙位數勝投難度很高，反而打者很有機會締造4成打擊率記錄，但上原浩治認為，考量到只打60場，旁邊附註「參考記錄」會是比較妥當的安排。

而賽季縮水後，每一場勝負更加重要，球隊承擔不起7局後遭逆轉的風險，上原浩治認為，中繼、後援投手的角色會更加吃重，而且延長賽採取突破僵局制，上原說：「就投手的觀點，確實不太喜歡在得點圈有人的時候登板。」