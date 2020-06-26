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MLB／道奇又有機會對太空人 簡森：我不會投觸身球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
簡森。路透
簡森。路透

隨著大聯盟即將復賽，爆發偷暗號醜聞的太空人隊會被如何對待又成為話題，道奇在2017年世界大賽敗給太空人，在賽程調整下，今年兩隊有了交手機會，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）先澄清，自己不會報復式投球。

若賽季正常舉行，道奇與太空人隊原本不會在今年的跨聯盟賽事碰頭，但如今為了配合疫情，大聯盟對戰改以地理位置相近的球隊分區，國聯西區的道奇將與美聯西區球隊對戰20場，其中包括太空人隊。

簡森在接受訪問時表示，自己認為道奇隊才是2017年的真冠軍，「對手作弊，我們才應該是冠軍，但如果今年要對上太空人隊，我不會丟他們，這樣不對，我也不希望任何人去丟別人，就跟他們好好比賽，拿出最好的實力。」

這不代表太空人隊球員可以放鬆警戒，第一次春訓時仍有其他道奇球員坦言想要刻意投出觸身球，而太空人隊在第一次春訓被觸身球的次數也是聯盟最多。

道奇 大聯盟 世界大賽

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