場次減少、投手全面取消打擊 疫情促大聯盟大變革？

新冠肺炎不只是重挫全球經濟，同時也改變了人們生活行為，就連職業棒球也因為肺炎而被迫做出制度上的革新。眼看2020大聯盟即將泡湯，不料球員工會近日竟然與大聯盟球團們達成協議，預計7月24日開打。雖比原定開季3月26日整整延遲4個月，但棒球迷還是有機會在2020夏日，享受世界上最高水準的棒球比賽。

為了因應縮水球季，大聯盟與工會都在不少「臨時」條款上達成共識，試圖找回流失球迷。可是在疫情始終無法控制之下，這些所謂「臨時」條款，很有可能成為大聯盟「永久」規則與制度。當「臨時」一旦扶正後，想必對於美國職棒生態帶來一定衝擊，這也為2021球季後即將登場的勞資協議埋下伏筆。

首先，增加季後賽球隊與縮短球季，是這一次勞資雙方始終不肯讓步的爭議點。自1994年開始，開始實施外卡制度，也一直試圖增加季後賽名額。把原本季後賽窄門，由4隊擴張至8隊，最後衍生至於現今10隊，但比起NBA與NHL總計16支球隊參賽情況，季後賽門檻依舊狹窄。況且，每支球隊都必須接受162場漫長季賽考驗，這乃是NBA或是NHL無法相提並論。

如今由於新冠疫情，被迫縮短球季至60場，可是季後賽名額依舊維持10隊。這也表示著，2020年一開季，球隊就必須要用拚季後賽心態來面對球季，過去有許多慢熱球隊，例如上季世界大賽冠軍國民隊，如想要繼續衛冕其練兵手法就必須有所改變。然而如果疫情仍未受到控制，2021球季是否會依然維持162場季賽，目前還不得而知，可是如果今年縮水季賽得到不錯成效，大勞資雙方能否願意再次走縮水球季一途，有待觀察。

2021球季是否會依然維持162場季賽，目前還不得而知，可是如果今年縮水季賽得到不錯成效，以後有可能減少場次。 美聯社

再者，由於季賽大幅縮水緣故，以往可見到球團在球季中臨時徵調自家農場內潛力新秀試水溫將會大幅減少，一般預計球團將在投手養成方面會受到重大影響。除非陣中主力受傷不克上陣，或是球團刻意換血，要不然一般在小聯盟內等待機會的球員，未來將很難在60場比賽中得到鯉躍龍門機會。這不僅僅是斬斷了過去維繫大聯盟與小聯盟之間生命線，也同時改變了大聯盟體系過去近百年所架構起來球員生態。如果疫情成為常態，那麼球員培養與農場耕耘策略，是否也將隨著疫情受到改變？

最後，全聯盟實施DH制是縮水球季另一亮點，這項「臨時」制度，極有可能在往後賽事中統一被採用。過去，美聯與國聯最大差別就是美聯採取DH制，而國聯仍舊是讓投手上場打擊。

話說回來，全DH制實施可望為聯盟先發名單中增加至少15個球員名額，特別是對於許多年事已高，守備力下滑打擊好手來說，這無不是一件喜訊。而球團老闆們也將受惠於減少投手受傷風險，因此在未來投手上場打擊可將成為歷史。

大聯盟各隊球員培養與農場耕耘策略，小聯盟體系是否也將隨著疫情受到改變，這將對台灣球員產生影響？圖為紅襪隊林子偉。 美聯社

很多專家認為，在疫苗還沒有被開發之前，戴口罩與保持社交距離將回成為未來人們世界一部分。疫情逼迫著人們去適應，同時也牽動著人們生活習慣與作息，而棒球身為美國人文化核心中不可或缺一部分也被迫著做出改變。2020年大聯盟如願要開賽了，可是現今勞資所達成了許多「臨時」協定，未來能否會成為既定規則與常態，一切都還需要看看病毒面子。