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MLB／紅襪轉播單位預測 林子偉進開季名單

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林子偉。路透​
林子偉。路透​

大聯盟預計7月下旬開打，紅襪隊轉播單位「NESN」預測看開季30人名單，台灣好手林子偉被看好能夠以工具人的身分進入榜中。

大聯盟針對復賽提出不少調整，各隊二次春訓期間可以由60人參與，開季時採取30人名單，兩周後降為28人，四周後恢復到原本的26人，台灣球員進入開季名單的機會增加不少。

「NESN」撰文預測開季30人名單，將人選分為「確定組」與「泡泡組」，林子偉被分在較不確定的泡泡組，也代表就算進入開季名單，仍有可能是縮減後預先被考量的人選。

對於看好林子偉進入名單，「NESN」在文中表示，因霍特（Brock Holt）已離隊，林子偉有機會成為紅襪隊的全職工具人，在林子偉因左大腿緊繃退出春訓之前，表現都很不錯，「如果好表現延續到7月，他值得在名單中佔一個位子。」

野手的泡泡組中還包括以規則5選秀進來的阿勞茲（Jonathan Arauz），必須放在大聯盟名單中讓他享有優勢，看好與林子偉攜手擠進最終名單，而達貝克（Bobby Dalbec）、陸克洛伊（Jonathan Lucroy）則要視投手人數而定。

林子偉 大聯盟 紅襪

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