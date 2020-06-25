MLB／大谷翔平二刀流復出 使用方法採2018年模式

大聯盟終於要重新開打，時間點延後到7月，對天使隊有一大利多，就是大谷翔平從開季就能以投打「二刀流」的身分回到舞台，總教練麥登（Joe Maddon）也表示，使用方式與之前沒什麼不同。

大谷翔平去年因為手肘韌帶重建手術關係，整季只能以指定打擊身分出賽，原本預計今年5月才能回到投手丘，不過受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟改到7月23或24日才要開打，大谷翔平可以展現打者以及先發輪值兩大實力。

麥登表示，延後開打這對大聯盟來說是個罕見的事件，不過這對所有球隊來說都是一樣的立足點，但對天使隊來說，一些原本可能趕不上開季的球員，如今都已做好準備。

其中包括在這段暫停時間不斷訓練的大谷翔平，天使隊預計採用2018年的「二刀流」模式，讓大谷翔平一周先發投球一場，休息幾天後再擔任指定打擊。

麥登之前雖然提出過讓大谷同場投球又打擊的想法，但他坦言那些說法並不是認真的，「我不認為這真的會發生，這只是我很期待未來有機會會看到的景象。」

2018年是大谷翔平目前唯一投打兼具的球季，該年他在打擊區繳出打擊率2成85、上壘率3成61、長打率5成64，22轟、61分打點的成績，而在投手丘上則是十場先發拿下4勝2敗，防禦率3.31，投了51.2局，送出63次三振。