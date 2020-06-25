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MLB／又增水手、紅襪、老虎3 隊染疫 已有9隊淪陷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
水手也傳出有球員確診。美聯社
水手也傳出有球員確診。美聯社

大聯盟復賽計畫尚未啟動，近期陸續傳出費城人、藍鳥、太空人、天使、洋基、洛磯等隊的球員、職員感染新冠肺炎，今天一口氣又增加三支球隊，老虎水手紅襪隊也都出現確診案例。

老虎隊今天表示，有一名球員及一名職員都確診罹患新冠肺炎，該名球員居住在佛羅里達，不過並未進入春訓球場，球團也未公布姓名。

總經理艾維拉（Al Avila）表示：「他們正在經歷療程，這是最近幾天發生的事，所以目前還在治療階段，等到一段時間後，他們會再被檢測一次。」

水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）則說，有部分水手球員確診，不過拒絕透露人數以及是否為40人名單球員，「隨著案例增加，尤其在這個國家中有些地方特別嚴重，我們也有幾名球員確診，目前他們都是無徵狀的，但我們注意到他們已經確診。」

水手隊原本計畫讓球員在這個周末到西雅圖報到，為新球季展開訓練，有部分球員之前在球隊的春訓基地練習，不過迪波托也未透露確診球員之前在哪裡訓練。

紅襪隊首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，有一名40人名單內的球員確診罹患新冠肺炎，該名球員在家鄉被感染，目前無徵狀，不過目前所有紅襪球員仍會為新球季準備。

水手 紅襪 老虎

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