MLB／縮水球季限定玩法 球員確診列傷兵名單

美國職棒大聯盟（MLB）每隊60場的縮水版球季預計一個月後開打，官方推出多項只限今年的特殊規則，包括首次引進突破僵局制、專門為確診球員設立傷兵名單。

繼台灣、南韓、日本職棒先後開打之後，有世界棒球最高殿堂之稱的美國大聯盟今天公布復賽時間表：7月1日季前訓練營、7月23日或24日開幕日。

相較於每隊162場的正常球季，受疫情延宕之下，今年球季砍到剩近三分之一。但是攸關轉播權利金的季後賽，賽制維持是兩聯盟各3隊分區冠軍加上各2支外卡隊伍的10隊規格。

春訓延後變成夏訓，季前訓練營從原本集中在亞利桑那州、佛羅里達州大本營，現改在自家主場。球季開打之後，減少球隊移動，交手組合多數是地理位置鄰近的同分區。

今年限定版的特殊規則當中，最大的改變就是在9局打完、雙方平手的延長賽引進「突破僵局制」。有別於台日韓職棒都有和局，國際比賽採突破僵局制，美國大聯盟向來無限局數的延長比賽。

但大聯盟這個特殊球季破例，首次引進突破僵局制，也就是9局打完如果兩隊平手，第10局起雙方進攻從二壘有人開始。這個作法為了避免比賽時間過長，增加感染機會。

另一「本季限定」破例是兩聯盟一致採取指定打擊制度。以往兩聯盟不同，美國聯盟投手不用上場打擊、國家聯盟投手要打擊的情況消失。

防疫措施方面，從季前訓練營一直到季後賽，球員、教練、隊職員每兩天要檢測一次，每天量兩次體溫，每月一次抗體檢測。

如果球員檢測出來染疫，比賽照常打下去，染疫球員等於進入傷兵名單。大聯盟官網表示，將專設不限天數的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傷兵名單，只要確診、有明確接觸或出現症狀需要隔離都可以放進這個名單。

確診球員還是有機會重回球場，只要二採陰性就可以移出染疫傷兵名單。此外，過往球員受傷，設有野手10天、投手15天傷兵名單，今年統一實施10天傷兵名單。

大聯盟防疫守則還包括，比賽進行中的休息區或牛棚，球員之外的人員都要戴上口罩。禁止吐口水、嚼菸草，但允許嚼口香糖。禁止擊掌、擁抱、互碰拳頭等肢體接觸的慶祝方式。