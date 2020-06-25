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MLB／洛磯隊數人染疫 外野手布萊克蒙也確診

中央社 / 丹佛24日綜合外電報導
洛磯隊布雷克蒙。 美聯社
洛磯隊布雷克蒙。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB科羅拉多洛磯隊外野手布雷克蒙，據傳接受檢測後，對2019冠狀病毒疾病呈陽性反應。

路透社報導，根據多家媒體，布雷克蒙（Charlie Blackmon）是洛磯隊3名確診選手之一，但「丹佛郵報」（Denver Post）指出，其中僅一人出現2019冠狀病毒疾病常見症狀。

除了入選過4次明星賽的布雷克蒙，丹佛另有數名職業運動員確診染疫，職業美式足球NFL丹佛野馬（Denver Broncos）的米勒（Von Miller）就是其中之一，但他說自己在出現症狀後已完全康復。

美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）則因為確診，延誤返美時程。媒體報導，25歲的約柯奇是無症狀感染者。

另外，MLB費城費城人隊也深陷疫情，共有7名選手、5名職員確診。

洛磯 MLB 金塊

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