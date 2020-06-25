聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洛磯隊數人染疫 外野手布萊克蒙也確診
美國職棒大聯盟MLB科羅拉多洛磯隊外野手布雷克蒙，據傳接受檢測後，對2019冠狀病毒疾病呈陽性反應。
路透社報導，根據多家媒體，布雷克蒙（Charlie Blackmon）是洛磯隊3名確診選手之一，但「丹佛郵報」（Denver Post）指出，其中僅一人出現2019冠狀病毒疾病常見症狀。
除了入選過4次明星賽的布雷克蒙，丹佛另有數名職業運動員確診染疫，職業美式足球NFL丹佛野馬（Denver Broncos）的米勒（Von Miller）就是其中之一，但他說自己在出現症狀後已完全康復。
美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）則因為確診，延誤返美時程。媒體報導，25歲的約柯奇是無症狀感染者。
另外，MLB費城費城人隊也深陷疫情，共有7名選手、5名職員確診。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言