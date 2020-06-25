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小蝦米扳倒巨怪強森 跌破最多眼鏡的無安打比賽

聯合新聞網 / 李秉昇
紅雀先發投手希曼尼茲(右)在1999年6月25日與蘭迪強森(左)展開了一場精彩的大對決！ 1999 Upper Deck MVP球員卡
紅雀先發投手希曼尼茲(右)在1999年6月25日與蘭迪強森(左)展開了一場精彩的大對決！ 1999 Upper Deck MVP球員卡

21年前的今天（1999年6月25日），大聯盟發生了史上最令人跌破眼鏡、最令人難以置信的無安打比賽之一。

那天，當群眾聚集到亞利桑那響尾蛇主場時，他們確實都滿懷期待能看到出色的投球表現。只是他們心目中覺得會有效壓制打者的，絕不是來訪的紅雀隊投手希曼尼茲（Jose Jimenez），而是地主的先發投手、1995年賽揚獎得主「巨怪」強森（Randy Johnson）。

任何人都不能質疑在地球迷對自家球員的偏袒，但那場比賽更是如此，因為無論從各個角度看，強森應該都是贏面較大的那一方。那年強森剛到響尾蛇隊，但所有蛇迷對於他的主宰力早就非常熟悉。來到響尾蛇前，強森已在美聯四度奪得三振王頭銜，1998年季中他從美聯水手隊被交易到國聯太空人後，更是大殺四方，投出10勝1敗、防禦率1.28的誇張數據。1999年球季截至6月25日賽前，強森雖不像前一年那麼完美，但9勝3敗、3.36的自責分率依然亮眼可靠。

反觀強森當天的對手希曼尼茲，就是一個完全處在強森對立面的投手。當時希曼尼茲不過是25歲的大聯盟二年級生，而且1999年上半季投得奇糟無比，說他是當時全聯盟最爛的先發投手也不為過：14場先發，球隊戰績4勝10敗，他在80.2局的投球中繳出高達6.69的防禦率不說，被打擊率也高達.296。當時勝率不及五成的紅雀，派出這樣的投手，在客場對上由賽揚等級強投強森領軍、且在國聯西區排名第一的響尾蛇，實在是很難找到一個勝率比這個更低的對決條件。

從某個角度看，蛇迷的期待並沒有落空，因為那天強森確實投得很好，而且繳出他那年35場先發次佳的投球內容。然而，他們萬萬沒有料到的是，紅雀上半季表現不加的二年級生希曼尼茲卻投得更好，不僅技壓後來奪得1999年賽揚獎的強森，甚至進一步寫下歷史。

要知道，當年的響尾蛇隊無論投打兩端，都是不好惹的對手。投手群就不贅述了，有強森領銜且整體防禦率排國聯第二低的先發輪值，以及防禦率排國聯第四低的牛棚殿後，堪稱優異；打擊部門更是兇猛，整年下來得到國聯第一的908分，就算是在對打者有利的球場所打出的成績，還是相當驚人。更別提響尾蛇主場對打者有利的特性，還會增高希曼尼茲投球的難度。

清楚知道那場比賽開打前的背景後，再回頭看看希曼尼茲當天的表現，就會更加覺得不可思議。希曼尼茲面對強敵響尾蛇投出了一場無安打比賽，而且是在只面對28人次的情況下就完成了這項壯舉。終場紅雀以1比0擊敗響尾蛇，希曼尼茲完封九局沒有被打安打、也沒有失分，送出八次三振，且只有兩次保送和一記觸身球，以超優質的內容，勝過同樣完投九局而且飆出14次三振、但被打五支安打掉一分的強森。

紅雀外野手哈沃德在9局上半擊出帶有1分打點的二壘安打，讓強森苦吞敗投！ 1997 Topps 球員卡
紅雀外野手哈沃德在9局上半擊出帶有1分打點的二壘安打，讓強森苦吞敗投！ 1997 Topps 球員卡

希曼尼茲以跌破眼鏡眾人眼鏡之姿，獲得他那年的第四勝，而強森則是只能無語問蒼天，即便發揮得如此優異，且展現出比希曼尼茲更強的球威，仍只能苦吞他該季的第四敗。小蝦米扳倒巨怪強森的戲碼，活生生上演。

雖然希曼尼茲是職棒二年級生，但他首年投球局數不足，所以在1999年仍具備新人投手的資格。他因此成為大聯盟自1973年以來首位投出無安打比賽的菜鳥，同時也是紅雀隊史僅僅第二位投出無安打比賽的新人。

但故事還沒完，那場比賽為強森開啟了一段令他不太愉快的回憶，因為接下來的兩場先發，他都吞下了完投敗。從6月25日的九局14K完投敗（一分責失）後，到7月5日作客紅雀的八局12K（一分責失）的完投敗，巨怪總計的投球數據是：25局投球、被打16支安打、被打擊率.186、防禦率僅1.44，可戰績卻是0勝3敗，實在苦情。

喔對了，我有提到7月5日強森作客紅雀苦吞完投敗的對戰投手是誰嗎？

沒錯，你想的沒錯，又是希曼尼茲。希曼尼茲相隔10天再度對戰由強森領軍的響尾蛇，再投出一場完封勝（九局只被打兩支安打、沒有失分，送出九次三振、僅一保送），又一次以黑馬之姿擊敗巨怪強森。

在多數情況下，希曼尼茲被對手打趴的機會很高，但對決生涯5次塞揚獎得主強森時能連續18局無失分，實在是太不可思議了！ 2000 Fleer Ultra 球員卡
在多數情況下，希曼尼茲被對手打趴的機會很高，但對決生涯5次塞揚獎得主強森時能連續18局無失分，實在是太不可思議了！ 2000 Fleer Ultra 球員卡

而那包含一場無安打比賽在內的兩場完封勝，也是希曼尼茲生涯唯二的兩場完封、完投。

希曼尼茲1999年留下5勝14敗、防禦率5.85的難堪成績，並在隔年轉型成後援投手，於落磯隊擔任過四年的終結者，不過他的大聯盟生涯到2004年就劃下句點。

強森 響尾蛇 紅雀

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