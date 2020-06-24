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MLB／皇家農場有口碑 趁疫情狂收中段班潛力股

聯合新聞網 / 林煒珽
皇家在今年除了在選秀會首輪第4順位選進左投雷西、第32順位選進游擊手羅夫丁(圖)等6名球員外，另外還與多位未被選中的大學球員簽約。 歐新社資料照片
皇家在今年除了在選秀會首輪第4順位選進左投雷西、第32順位選進游擊手羅夫丁(圖)等6名球員外，另外還與多位未被選中的大學球員簽約。 歐新社資料照片

拜疫情之賜，今年的大聯盟選秀會是史上最簡短的一次，從原本的四十輪縮水至只剩五輪，這表示今年只有160位美國籍業餘球員會經過選秀程序進入職業球團，其餘成千上百的選手，都成了沒選上的自由球員。

這個可能只實行一次的新制，造就一個前所未有的新現象：球隊可以用最高兩萬美金的簽約金，去簽這些自由球員，名額無上限。這樣對一些評價中段班，大概是六到十幾輪的選手來說，就產生一個兩難：我到底要不要現在就進職棒？以行情來說，第六輪的簽約金大約是二十到三十萬美金之譜，但今年只有沒有在前五輪被選走，你最多的價碼就是兩萬美金，不到台幣六十萬的價碼。這可比中華職棒的簽約金還低啊。

原本今年有機會力爭遊騎兵隊頭號捕手位置的崔維諾（Jose Trevino）在得知選秀僅剩五輪後，在推特上感歎道：「該死，這樣我就沒被選上了。這可天差地遠。」崔維諾在2014年時，以歐拉羅伯茲大學三年級的身份，被遊騎兵隊在第六輪挑上，簽約金剛好就是二十萬。他也成為遊騎兵2014年選秀班中第一個登上大聯盟的成功案例。

但崔維諾警告說，兩萬美金可能不值得：「這些年輕人得知道，兩萬塊可能很快就花完了，尤其在小聯盟。」他告訴運動畫刊說：「你有很多錢要付：房租，休息室的公積金、飯錢、訓練、季外的花費。如果你至多只是個六到十輪的選手，你也許會賭一把；或是你回學校，看看能不能明年拚到前五輪被選走。」如果是他自己面對這種抉擇，崔維諾說，他當然不會為了這區區兩萬美金，斷送受教育的機會：「以我個人來說，你看有人為了送小孩子上大學鋌而走險，有人為了把小孩送進好大學而花大錢的，這代表教育的重要。」

他的隊友左投手赫恩（Taylor Hearn）也是，高中畢業時，海盜隊就在第22輪選他，但他選擇去念大學，大一和大二分別又有球隊在第36輪和25輪選他，赫恩都不急著簽約，終於在大三後等到國民隊的第五輪簽約金。「我會投注在我自己身上，毫無疑問。每個人的理由都不同，我覺得不用那麼早就進職業，這證明是對的。我在大學時期學會很多，成長很多，這些過程都形塑了現在的我.......如果你要為兩萬美金就簽，也沒關係，那是你的選擇。但你得知道這賣身契一簽下去，就沒有回頭路了。」

也因為上限就只有兩萬美金，金錢誘因實在有限，如何挑選一支適合的球團來發展，就成為這些選擇投身職棒的年輕球員最大的考量。在開放大聯盟球團簽自由球員的美國東岸星期天上午九點起，短短24小時之內，棒球美國中的前五百大潛力股中，就有一打選手簽約，其中皇家隊一口氣就網羅了五人，而當中評價最高的前五人中，就有四位選手是皇家的囊中物。皇家隊是如何不靠金錢攻勢，向這些忐忑不安的業餘球員推銷自己呢？

在五百大中排名第174名的阿肯色大學小岩城分校捕手恩斯霍夫就是其中一位，他說：「你想要去一支照顧那些高價潛力股和水餃股一視同仁的球隊，你希望在球團中，你會獲得支援，這佔我做決定的過程很高的比例。」

皇家隊就是這樣一支球團。他們的總經理莫爾（Dayton Moore）在五月時率先發難，宣布他們不會裁掉任何一名小聯盟選手，而且還會付他們整季的薪水，因為「這些小聯盟球員，這些你從不知道的球員，可能最多就打到新人聯盟或高階1A的球員們，他們對棒球未來的影響力，可能跟已經打了十年、十五年大聯盟的老將們一樣多。」莫爾這話多漂亮，聽在那些前途未卜的選手們耳中，真不知有多受用。後來雙城隊也宣布跟進，接著還有太空人隊、紅人隊和紅襪隊跟進。水手隊雖然隔天也加入付整季小聯盟薪水的行列，但他們已經先大砍了五十位小聯盟選手了。

恩斯霍夫回憶起這個改變他人生的星期天，他說早上九點時，他想先靜一下，反正不會有什麼消息，結果到九點兩分他拿起手機時，赫然發現已經有15通未接來電了，每一通都是不同球隊打來的。最後總共有25支球隊來接觸，他說他大概只能回其中20隊吧，後面打的球隊，他已經沒精神回call了。他透過電話、簡訊、zoom回覆各個球探、主任、總經理們，結果每隊都開出同樣的價碼：兩萬美金。這時決定性的因素，就是未來發展性了。

皇家隊和他接觸的人是球探普萊斯（Matt Price），「他只說：『我們不想用話術哄你，你了解我們，你知道我們怎麼做，也知道我們重視什麼。』」雖然在『MVP製造機』一書中，對皇家隊近年來的球員發展評價不高，但皇家從2019年起，大幅改組他們的農場教學體系和指導教練們，讓他們好像又重回十年前超高水準的農場體系。恩斯霍夫說，大概到了下午四點，他已經跟大部分球隊談過一輪，在跟家人商量後，他把範圍縮小到四隊，但為何最後選擇皇家？「就是直覺。」恩斯霍夫在傍晚六點鐘，決定和皇家隊簽約。

皇家農場系統大幅改組，球迷們想找到未來的明星球員，皇家小聯盟就是個好地方。 歐新社資料照片
皇家農場系統大幅改組，球迷們想找到未來的明星球員，皇家小聯盟就是個好地方。 歐新社資料照片

和大聯盟的自由球員不同，這些業餘自由球員考量的不是『我到哪裡可以賺最多？』，而是『我到哪裡可以成長茁壯？』同樣選擇皇家隊的田納西大學投手華勒斯（Chase Wallace）說：「這讓我想到當初大學在網羅球員時，同樣是強調球團的核心價值。」

在五百大中排名第379名的路易斯安那州立大學捕手加薩（Saul Garza）也是這麼想的。他想星期天嘛，睡晚一點好了，反正沒球隊會那麼準時開始找人的。結果等他起床時，也是驚覺怎麼一堆未接來電。這些未接來電中，有三通是皇家隊打的，這讓他很開心，因為前一年，皇家隊就曾在第32輪選過他，他雖然沒簽約，但也因此格外注意皇家隊的農場發展體系，他相信在這邊，他會獲得平等的機會：「在小聯盟中，你就是在食物鏈最下層，但能知道他們關心你，還會把你找回去，就很棒了。」

在皇家隊的農場中，加薩會和皇家首輪選秀大物，來自貝勒大學的游擊手羅夫丁（Nick Loftin）獲得同樣的機會和照顧，對於這些身不逢時，遇到疫情衝擊的年輕選手來說，也許就夠了。

皇家

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