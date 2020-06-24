MLB／費城人4人、洛磯3人確診 強打布雷克蒙也呈陽性

MLB在今天宣布復賽拍板，不過卻也傳出費城人與洛磯兩隊共計新增七名確診者的消息，其中包括了洛磯4屆全明星賽強打布雷克蒙（Charlie Blackmon）也在檢測後呈現陽性反應，為大聯盟的復賽又拋下震撼彈。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在今天宣布，2020賽季即將到來，例行賽將採取60場的時間表，「我們真的很開心能夠再一次為我們的球迷，把棒球帶回來。」

不過就在曼弗瑞宣布大聯盟將復賽後，洛磯隊也隨即傳出三人確診消息，其中包括了明星外野手布雷克蒙、左投迪埃爾（Phillip Diehl）、右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani），都在參加了近期的訓練後被檢測出陽性反應，其中有兩人屬於無症狀感染。

在這三名球員確診後，所有當天參與訓練的洛磯球員與人員也都進行了檢測，不過最終都呈現陰性反應，而該訓練球場目前也依照大聯盟協議將關閉一周。

除了洛磯這三名球員外，費城人在今天也傳出新增四人確診，其中包括兩名球員以及兩名隊職員，加上日前名單，已經累計有七名球員、五名職員呈現陽性反應，迫使費城人在上周緊急關閉春訓基地，兩周內新增12起確診案例，也讓費城人成為這次疫情中受到最多損害的大聯盟球隊。