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MLB／一座城市僅去一次 延長賽改打突破僵局制

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

MLB在今天正式對外宣布，新賽季將於7月24或25日開打，不過受到新冠肺炎疫情影響不僅例行賽將縮減到僅剩60場，聯盟也提出了各項賽事變革，其中過去頻繁的客場作戰，將在復賽後縮減到一座城市僅造訪一次，另外延長賽也將改打突破僵局制，來縮短比賽時間。

大聯盟在今天敲定復賽計畫後，也開始針對比賽賽制、賽程和衛生安全問題進行討論，根據美聯社獲得的消息指出，復賽後一支球隊將會與同區的另外四支球隊進行10場比賽，並再與不同聯盟同區的五支球隊進行4場比賽，合計60場比賽，而聯盟這樣做的主因就是希望避免球隊頻繁旅行，增加感染風險，以達到一座城市僅造訪一次的目標。

此外，指定打擊制也確定將在復賽後於國聯施行，延長賽也將改為突破僵局制，而季後賽參賽球隊目前也維持在10支球隊提案，不過仍有改變的空間。

至於今年交易截止日將在美國時間8月31日、季後賽資格截止日9月15日，各隊開季前兩周得以提交30人名單，之後兩周後降為28人，最後回到26人。

此外，為了因應今年小聯盟賽事停擺，每支球隊將被允許保留60名球員，其中包括最多三名陪練員，這三名陪練員將能跟隨著球隊移動，且其中一名必須是捕手。

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