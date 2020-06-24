聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／藍鳥復賽無家可歸 加拿大官員：未收到比賽計畫
MLB在今天傳出球員工會允諾將讓球員於7月2日前往春訓基地報到後，新賽季也可望於台灣時間7月25日開打，不過復賽計畫卻可能只針對美國「本土」，因為加拿大官員在今天表示，至今仍未收到大聯盟提出的任何比賽計畫，讓主場位在多倫多的藍鳥可能無家可歸。
大聯盟復賽方案在勞資雙方無法達成共識的情況下，將由聯盟強制執行三月底就達成協議的60場復賽計畫，而今天球員工會也同意讓球員在7月2日前往春訓基地報到，不過仍將與聯盟商討其他安全與衛生上的細節。
就在聯盟復賽看似拍板定案的情況下，加拿大安大略省衛生部首席醫療官員威廉斯（David Williams）指出，大聯盟至今仍未提交在加拿大的比賽計畫，且在詳讀大聯盟的復賽計畫後，也從未提及到前往加拿大比賽一事，「我們將不得不向他們徵詢意見，看看他們要如何發揮獨特性，將這支球隊（藍鳥）和其他球隊帶到這邊比賽，以及要如何運作。」
加拿大直到7月21日前仍禁止非必要的旅行，入境者也必須要進行14天的隔離，不過一名政府官員指出，如果大聯盟向加拿大政府提出可接受的復賽計畫，將有機會獲得類似NHL的豁免權，不過截至目前為止加拿大政府仍未收到來自大聯盟提交的計畫。
也有傳言指出，藍鳥隊可能會將比賽搬至位在佛羅里達州的訓練基地進行，不過該基地在日前因為傳出有球員新冠肺炎確診，目前已經遭到關閉，藍鳥發言人葛里芬（Richard Griffin）說：「例行賽的比賽地點目前仍在討論中，這就是我們目前唯一可說的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言