快訊

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／球員工會點頭放行 7月2日春訓、月底開打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
球員方回應大聯盟2項要求，賽季可望於7月底復賽！ 美聯社
球員方回應大聯盟2項要求，賽季可望於7月底復賽！ 美聯社

大聯盟復賽在昨天傳出球員工會再一次拒絕60場版本後，聯盟也向球員工會發出最後通牒，並在今天獲得球員工會的善意回應，允諾球員將於台灣時間7月2日前往春訓基地報到，聯盟也預計在7月25日展開60場新賽季，不過雙方仍將就健康和安全問題進行最後討論。

大聯盟的復賽方案在勞資雙方一來一往、意見未能達成共識下，聯盟將強致執行3月底就通過的復賽協議，並向球員工會發出最後通牒，要求工會必須在今天做出兩條件回應，包括球員是否能在7月2日前往春訓基地報到，以及是否願意遵照「操作手冊」上的健康與安全規程進行復賽。

而根據消息人士指出，球員工會已經在今天向聯盟允諾，同意球員於7月2日前往春訓基地報到，不過仍將繼續與聯盟商討健康和安全協議相關細節，這也代表大聯盟可望在7月25日就將展開新球季賽程，並在9月28日前結束例行賽。

在以3月通過協議的復賽版本下，本賽季例行賽將縮水到60場，球員將依照比例分配獲得約百分之37的薪水，總計約為15億美元，而參與季後賽的10支球隊球員也不會因此獲得額外收益，屆時球員上場也將不會配戴麥克風、球隊球衣上也將不會有廣告補丁。

大聯盟

延伸閱讀

MLB／不甩球員工會否決 聯盟恐強行開季

MLB／60場復賽遭否決 聯盟限時球員工會回應兩條件

MLB／球員工會否決60場復賽提案 資方將握主動權

MLB／高風險者可請避疫假照領薪水 楚奧特、柯爾都適用

相關新聞

MLB／球員工會點頭放行 7月2日春訓、月底開打

大聯盟復賽在昨天傳出球員工會再一次拒絕60場版本後，聯盟也向球員工會發出最後通牒，並在今天獲得球員工會的善意回應，允諾球...

MLB／藍鳥復賽無家可歸 加拿大官員：未收到比賽計畫

MLB在今天傳出球員工會允諾將讓球員於7月2日前往春訓基地報到後，新賽季也可望於台灣時間7月25日開打，不過復賽計畫卻可...

MLB／一座城市僅去一次 延長賽改打突破僵局制

MLB在今天正式對外宣布，新賽季將於7月24或25日開打，不過受到新冠肺炎疫情影響不僅例行賽將縮減到僅剩60場，聯盟也提...

MLB／不甩球員工會否決 聯盟恐強行開季

球員工會昨天否決六十場賽季提案，再次將球丟回給大聯盟，主席曼弗瑞將可根據三月達成的協議強行開季，已限期球員需在台灣時間今...

MLB／60場復賽遭否決 聯盟限時球員工會回應兩條件

MLB復賽在今天球員工會傳出拒絕60場復賽方案後再度生變，而聯盟也在第一時間就對此發出聲明，強調對於事情的發展感到失望，...

MLB／別墅傳兩溺水死亡意外 前光芒球星遭求償近3000萬

已經高掛手套三年多的前坦帕灣光芒明星外野手克勞佛（Carl Crawford），在近日意外捲入訴訟案，他位在德州的別墅於...

MLB／球員工會否決60場復賽提案 資方將握主動權

美國職棒大聯盟MLB球員工會今天投票否決聯盟所提出包括打60場例行賽等細節在內的復賽提案，讓恢復賽季一事再現危機

MLB／生涯拒絕效力洋基 小葛瑞菲曝幼時遭歧視經歷

名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）生涯拒絕為洋基效力，他在紀錄片中道出原因，他透露兒時跟著父親來到洋基...

史上最美揮棒 除小葛瑞菲外不作第二人想

「哪位打者擁有史上最醜的打擊姿勢」一直是棒球迷最愛討論的話題。不但每個球迷心中各有一把尺，大聯盟打者們也不斷「推陳出新」挑戰球迷眼球的極限。名單上絕少不了的人選除了準備動作讓人懷疑他還想不想揮棒的保送

種族偏見影響？ 黑人捕手在大聯盟消失15年

提到大聯盟的黑人捕手你會想起誰？相信很多人最近的印象是曾四度拿下金手套的鐵捕強森(Charles Johnson)，在他之後就舉不出任何例子了。這是個殘酷的事實，因為在2005年退休的強森之後，大聯盟

穿越時空扛首轟 國民隊索托史上第一人

穿越時空的戲碼是電影、電視劇劇本經常採用的題材，雖然已逐漸失去了新意，但每每有「穿越」的作品產出，往往還是能引人入勝。但不提大家或許不太清楚，其實在大聯盟球界，也有「穿越」的情節！ 若攤開國民外

回顧倪福德老虎生涯 與雙城最「有緣」

生老病死，世間必經，人會來，就會去，一切有始有終，所以對職業球員而言，「告別戰」比起「初登板」同樣重要，但擁有「被精心安排」的萬眾矚目「最後一戰」是莫大的光榮（例如基特、鈴木一朗等），少數中的少數，大

熱門新聞

網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

中職／終於升了！兄弟王勝偉歸隊一軍

網球／曾信誓旦旦不檢測 約克維奇確診後道歉了

CBA／飆退梅奧、郭艾倫 陳盈駿單場29分創生涯新高

NBA／詹皇邀隊友豪宅祕密合練 傳場地複製版史坦波中心

NBA／讚嘆威廉森謙虛態度 瑞迪克：完全沒有大頭症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。