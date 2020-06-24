MLB／球員工會點頭放行 7月2日春訓、月底開打

大聯盟復賽在昨天傳出球員工會再一次拒絕60場版本後，聯盟也向球員工會發出最後通牒，並在今天獲得球員工會的善意回應，允諾球員將於台灣時間7月2日前往春訓基地報到，聯盟也預計在7月25日展開60場新賽季，不過雙方仍將就健康和安全問題進行最後討論。

大聯盟的復賽方案在勞資雙方一來一往、意見未能達成共識下，聯盟將強致執行3月底就通過的復賽協議，並向球員工會發出最後通牒，要求工會必須在今天做出兩條件回應，包括球員是否能在7月2日前往春訓基地報到，以及是否願意遵照「操作手冊」上的健康與安全規程進行復賽。

而根據消息人士指出，球員工會已經在今天向聯盟允諾，同意球員於7月2日前往春訓基地報到，不過仍將繼續與聯盟商討健康和安全協議相關細節，這也代表大聯盟可望在7月25日就將展開新球季賽程，並在9月28日前結束例行賽。

在以3月通過協議的復賽版本下，本賽季例行賽將縮水到60場，球員將依照比例分配獲得約百分之37的薪水，總計約為15億美元，而參與季後賽的10支球隊球員也不會因此獲得額外收益，屆時球員上場也將不會配戴麥克風、球隊球衣上也將不會有廣告補丁。