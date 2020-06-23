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MLB／60場復賽遭否決 聯盟限時球員工會回應兩條件

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雖然60場提案遭球員方否決，大聯盟仍要求球員工會必須在明天針對兩條件做出回應，以讓復賽能夠順利進行。 法新社
雖然60場提案遭球員方否決，大聯盟仍要求球員工會必須在明天針對兩條件做出回應，以讓復賽能夠順利進行。 法新社

MLB復賽在今天球員工會傳出拒絕60場復賽方案後再度生變，而聯盟也在第一時間就對此發出聲明，強調對於事情的發展感到失望，並要求球員工會必須在明天針對兩條件做出回應，以讓復賽能夠順利進行。

大聯盟復賽在過去幾個月因為勞資雙方難以達成共識而陷入僵局，尤其是在復賽場次與薪資分配部分呈現極大的落差，最終才由聯盟提出了復賽60場的方案，只不過仍在今天遭到球員工會的拒絕，讓聯盟可能透過強制力來執行復賽。

在球員工會再一次拒絕了復賽提案後，聯盟也隨後發出聲明，「今天球員工會通知我們，他們拒絕了主席曼弗瑞（Rob Manfred）與克拉克（Tony Clark）制訂的協議，對於這點我們感到相當失望。」

大聯盟在聲明中強調，這次的協議框架讓大聯盟以及其參與者提供了機會，來共同應對這次疫情所帶來的困難與挑戰，也讓球迷看到了復賽的可能性，其中幾項協議更是為球員帶來重要的好處，「鑑於這種拒絕，MLB球隊將能根據3月26日達成的協議，一致投票贊成2020賽季的復賽。」

而大聯盟也向球員工會喊話，希望他們能在美國時間今天下午五點前做出兩點回應，包括球員是否能夠在7月1日回到球隊報到，以及球員工會是否同意包含健康和安全規範的「操作指南」，屆時大聯盟就將能強硬執行復賽，並預計在7月24日開季、9月底結束賽季。

大聯盟 MLB

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