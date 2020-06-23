MLB／別墅傳兩溺水死亡意外 前光芒球星遭求償近3000萬

已經高掛手套三年多的前坦帕灣光芒明星外野手克勞佛（Carl Crawford），在近日意外捲入訴訟案，他位在德州的別墅於五月中舉行派對時發生一名小孩與一名女性溺死在泳池中的意外，而該名小孩的親屬也在近日透過法院向克勞佛求償100萬美元（約台幣2965萬）。

曾四度入選明星賽並在2010年拿下金手套與銀棒獎的克勞佛，在2016年結束與洛杉磯道奇的合約後逐漸淡出球場，不過近來他卻意因為在家中舉行的一場派對，意外成為社會版面主角。

根據美國媒體報導，克勞佛五月中於位在德州的別墅舉辦一場派對，並為他所經營的娛樂公司拍攝歌曲MV，不過在派對中卻發生了5歲男童赫希（Kasen Hersi）溺水死亡的意外，當時一名跳下泳池相救的婦女拉蒂格（Bethany Lartigue）也因此溺斃，而現在赫希的家人也以克勞佛並未採取「合理且必要的步驟」，來阻止赫希進入泳池，準備向他索取100萬美元的精神賠償。

對於這樣的意外事件，克勞佛則是在個人社群網站上留言表示遺憾，「我的心很沈重，在我的家裡發生這樣的悲慘事件，這將會永遠伴隨我的人生。我感到不知所措，並一直在控制自己的情緒，我一直想到家屬的哀痛，我知道這對他們來說肯定相當難熬。」

根據美國媒體報導，意外發生當下克勞佛正在屋內，事發後也試圖對赫希和拉蒂格進行急救，不過兩人仍在送往醫院後死亡，而赫希的家人認為，克勞佛並未在泳池周邊設置圍欄以及警報系統，泳池的設計存在「不合理的危險」，因此決定提起訴訟求償。