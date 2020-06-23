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MLB／球員工會否決60場復賽提案 資方將握主動權

中央社 / 洛杉磯22日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB球員工會今天投票否決聯盟所提出60場例行賽等細節在內的復賽提案，讓恢復賽季一事再現危機。 法新社
美國職棒大聯盟MLB球員工會今天投票否決聯盟所提出60場例行賽等細節在內的復賽提案，讓恢復賽季一事再現危機。 法新社

美國職棒大聯盟MLB球員工會今天投票否決聯盟所提出包括打60場例行賽等細節在內的復賽提案，讓恢復賽季一事再現危機。

體育電視頻道ESPN報導指出，MLB球員工會經表決，以33比5拒絕資方提出的60場例行賽加上擴大季後賽的復賽方案。

這意味MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）現在可以依據3月底的一項協議介入，下令要球隊展開大幅縮短的賽季。

球員工會在聲明中說：「今晚稍早，球員工會重申球員想盡快安全返回工作崗位的渴望。」

「因此，我們預計在未來幾天，與聯盟敲定全面的健康與安全規章，我們也在等待聯盟關於重啟春訓營和2020年球季的時程。」

MLB聯盟提出連串方案，都是要讓球員依實際比賽場數，按比例領取薪水。正常情況下，MLB每年例行賽為162場。

球員方面則是不斷拒絕這些提案，並指球員已經在3月同意減薪，球團不該再要他們接受任何降薪。

球員工會曾提出要打長一點的例行賽季，並領取全額薪資，這個方案和球團老闆的想法，幾乎完全背道而馳。

球員工會今天拒絕MLB資方提出的最新復賽方案，意味曼佛瑞德可依勞資雙方3月同意的協議，單方面強制重啟約打48場比賽的新賽季。

MLB原訂在3月底開始，展開162場例行賽的新賽季，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延宕至今，勞資雙方多次協商復賽事宜，但始終難以達成共識。

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