MLB／生涯拒絕效力洋基 小葛瑞菲曝幼時遭歧視經歷

名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）生涯拒絕為洋基效力，他在紀錄片中道出原因，他透露兒時跟著父親來到洋基球場，其他白人球員的小孩也在場內玩耍，卻只有他遭到驅趕。

小葛瑞菲的22年大聯盟傳奇生涯，有13年在水手度過，也穿了紅人球衣9年，巔峰時期曾在面對洋基球迷時留下一句名言，當時球迷懇求他「你能來洋基打球嗎？」他斷然回答：「不，如果洋基是唯一一支給我合約的球隊，那我就會退休。」

小葛瑞菲的父親曾在1982到1986年間效力洋基，他卻對這支球隊厭惡透頂，就連曾在水手共事的鈴木一朗在2012年季中轉戰洋基，小葛瑞菲都曾說過「無法認同」、「希望他可以打出好成績，但洋基輸球。」

為何這麼討厭洋基？小葛瑞菲在紀錄片中還原兒時遭遇，「我去球場看我爸，我們兩個很早就到球場，我坐在板凳席上，但保全走近我們，要求我們離開，他說老闆不希望任何人待在這裡。」他的父親雖然驚訝，但也只能接受，「他說，好吧，那我們去休息室裡，但走的時候看看三壘吧！奈特勒斯（Graig Nettles）的兒子在那接滾地球。」

老葛瑞菲多年前也曾提過在洋基的不愉快，明明有10幾個球員小孩在休息室內玩耍，卻唯獨他的兩個兒子被要求安靜一點，「他（小葛瑞菲）當時11歲吧，結果只能在門外站著等。」