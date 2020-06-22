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MLB／復賽計畫遇疫情加劇 球員同意表決延後舉行

中央社 / 紐約21日綜合外電報導
球員表決延後。 美聯社
球員表決延後。 美聯社

多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB球員決定是否同意球團最新版復賽計畫的投票再度延期，主要的原因是許多人員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

「今日美國報」（USA Today）記者奈騰格爾（BobNightengale）引述兩名知情人士說法報導，過去一週內有40名MLB球員和工作人員的2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應。MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）和MLB球員工會理事長克拉克（Tony Clark）以電子郵件往來，不斷「微調」復賽計畫。

根據奈騰格爾的報導，近期染疫人數增加，將讓復賽再往後延，最早可在7月26日開打，春訓恢復進行的時間，不會早於6月29日。MLB勞資雙方先前同意的是在7月19日復賽。報導說，MLB仍提供60場比賽的計畫，但未來復賽日期若真的延後，這樣的計畫恐怕更難實現。

據報導，曼佛瑞德在給克拉克的電子郵件中說：「我真的認為我們一直在為不可能辦成的比賽爭辯。我們最早可讓球員報到的時間，是6月29日開始的一週，因為我們得讓球隊自佛州重新安置。這使得球隊必須在66天內打完60場比賽，從現實面來說，這現在已經是超出極限。」

奈騰格爾今天稍早報導指出，球員暫緩對球團老闆所提按比例全額支薪的60場比賽計畫進行投票，因為「22日可能又會有改版的復賽計畫交出來」。

MLB電視網（MLB Network）的海曼（Jon Heyman）還說：「MLB球員今天決定延後投票，因為聯盟考量到最近的COVID-19病例，表示將願意（對復賽計畫）做出一些修正。雙方正在接觸，且情況一直在變。球員擔心假如今年賽季取消，球團最終將在2021年（的談判中）獲益。」

MLB 大聯盟

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