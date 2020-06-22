MLB／高風險者可請避疫假照領薪水 楚奧特、柯爾都適用

大聯盟第二波疫情來襲，各隊含球員與職員在內，高達40名確診案例，這也讓球員工會不得不慎，日前提案「染疫高風險球員」可以選擇不出賽，但依然領到薪水、年資照算，已獲大聯盟通過，天使楚奧特（Mike Trout）、洋基柯爾（Gerrit Cole）都可望請「避疫假」。

費城人、天使、太空人、洋基、藍鳥等隊，近日陸續公布陣中確診人數，「今日美國」引述不具名報導指出，這些已公布的數字只是冰山一角，全大聯盟目前合計40名確診案例。

大聯盟近期提出60場賽季提案，按場次比例支薪，但球員須放棄申訴權，原本今天將由八名球員工會委員投票表決是否接受，但大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天主動微調提案內容，球員工會決定再次推遲投票時間。

微調提案內容，主要是因擔心60場賽季因疫情再次爆發而打不完，大聯盟同意若本季提前中止，明年不會強行上路季後賽擴編與全面採用指定打擊；球員雖對季後賽擴編並不絕對排斥，但此舉將可讓球員在下次與資方的協商中拿回談判籌碼。

今日美國報導中也提到，雙方在最近一次的對談中，球員工會提出高風險球員應有權可以不打2020年球季，薪水與年資照計，這項提案已經獲得大聯盟同意，而有懷孕配偶的球員也在此列，如此一來，太太預產期都在今夏的楚奧特與柯爾，都有權利可請「避疫假」。

此外，不符合「高風險」的定義的球員，同樣可以避疫為由請假，但無法取得薪水與年資。