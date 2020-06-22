史上最美揮棒 除小葛瑞菲外不作第二人想

「哪位打者擁有史上最醜的打擊姿勢」一直是棒球迷最愛討論的話題。不但每個球迷心中各有一把尺，大聯盟打者們也不斷「推陳出新」挑戰球迷眼球的極限。名單上絕少不了的人選除了準備動作讓人懷疑他還想不想揮棒的保送大王尤基里斯（Kevin Youkilis）、把球棒舉得半天高的現任釀酒人總教練康索（Craig Counsell，相信他的子弟兵絕對少不了私下偷學跟取笑他的打擊姿勢）、幾乎是整個人正面面對投手的重砲手巴提斯塔（Tony Batista）以及用蹲馬桶姿勢轟進名人堂的前太空人一壘手巴格威爾（Jeff Bagwell）外，老球迷們還能舉出像是「我自橫棒向天笑」的前老虎強打坦托頓（Mickey Tettleton）、把球棒當金箍棒使的老妖怪法蘭柯（Julio Franco）等等以姿勢怪異聞名的打者。

前紅襪一壘手尤克里斯用這麼奇怪的打擊姿勢，竟然還能在2008年打出29轟、.312打擊率。 歐新社資料照片

但如果題目換做是史上最優美的揮棒動作，答案幾乎總是非小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）莫屬，真正是「沒有之一」。即便是沒有經歷過小葛現役時期的球迷，只要看了他無比流暢的揮棒影片也不免為之心折。儘管還有不少打者的揮棒也十分賞心悅目，像是轟全壘打看起來同樣不費吹灰之力的邦斯（Barry Bonds，不必懷疑，在還沒開始吃藥前邦斯的揮棒就已經是這麼流暢）、每次打出全壘打後都像要高舉雙手慶祝一番的拉米瑞茲（Manny Ramirez），以至於現役大都會二壘手卡諾（Robinson Cano）、剛被水手釋出的前洛磯強打岡薩雷茲（Carlos Gonzalez），但若拿來跟小葛瑞菲相提並論，無疑都只有陪榜的份。

卡諾在洋基時期的打擊也是相當流暢，常常看似輕鬆一揮就精準咬中球心。 歐新社資料照片

究竟小葛的揮棒為何具有如此魅力，就連隔壁棚還在角逐天下第一人的詹姆斯（LeBron James）也時常忍不住要用推特誇上兩句，稱之為史上最甜美的揮棒（Sweetest Swing）？雖說美感這件事再主觀不過，但在凡棒球都講究客觀分析的今天，或許我們還是可以歸納出以下幾個因素：

首先在成為打擊姿勢優美的打者之前，你得先是個強打者——而且還得是個能量產全壘打的強打者。否則就算動作再美觀，如果只是打出一堆滾地安打，也不過徒具「觀賞價值」。在這方面小葛可謂得天獨厚，年僅二十出頭就展現出史上數一數二的全壘打火力，先是在1993年追平了連續八場擊出全壘打的歷史紀錄，在罷工導致球季縮水的隔年前65場比賽又轟了30支全壘打，極有可能挑戰當時已屹立三十多年不搖的單季61發全壘打紀錄。從兩百轟開始一直到五百轟的每個里程碑小葛都是史上進度最快的前幾位，也一直被視為最有可能打破漢克．阿倫（Hank Aaron）生涯全壘打紀錄的打者。

其次小葛之所以打擊姿勢特別好看，跟他體格十分勻稱也有很大的關係。過去擅長打全壘打的重砲手也所在多有，但多半人高馬大身材魁梧，給人感覺他們是憑藉怪力將球轟出場外，而非像小葛一樣打全壘打再輕鬆寫意不過。就像先後創下新人單季全壘打紀錄的麥奎爾（Mark McGwire）跟阿隆索（Pete Alonso），前者壯得像健美冠軍，後者年紀輕輕就有鮪魚肚的跡象，或是「小王子」費爾德（Prince Fielder）跟他同樣一季都能轟出五十發全壘打，也同樣「心寬體胖」的老爸，以他們的體型…就算打擊姿勢再好看也難上檯面。就連小葛自己的優美揮棒也是「水手時期限定」，轉到紅人且年過而立之年大為發福後就不復見。

小葛瑞菲後來在紅人、白襪時期身材已經發福，打擊流暢性就沒有那麼好看了。 歐新社資料照片

最後也是最吊詭的是，想擁有優美的打擊姿勢通常還得個是左撇子。雖說右打者也很有人很多揮棒動作十分流暢，像是現役第一人的楚奧特（Mike Trout）、曾是小葛隊友的另一位巨星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）及拉米瑞茲，但在許多球迷、球評甚至是打者自己眼中，他們的揮棒跟小葛瑞菲甚至是邦斯相比總令人覺得像少了些什麼。有人認為或許是因為左打者的揮棒結束動作（follow-through）正好跟打擊結束時跑壘順向，因此看起來要比右打者在揮棒後要稍稍轉身更為流暢。也因為這個先天的優勢，讓小葛每次揮出全壘打後都能順勢以甩棒作為結束，但又不像那些韓國職棒打者以刻意甩出各種五花八門的棒花為榮，或是像前藍鳥巨砲包提斯塔（Jose Bautista）以霸氣十足的甩棒作收，而是如行雲流水般，真正只能以「甜美」來形容。

包提斯塔的揮棒強而有力，再加上霸氣的甩棒、金鋼狼般的鬍子，他的打擊充滿暴力美學。 歐新社資料照片

出身棒球世家又是選秀狀元，年紀輕輕就一鳴驚人，長相帶著稚氣像鄰家大男孩臉上又掛著迷死人的笑容，宛如天之驕子的小葛不但成為九○年代初期全大聯盟最受歡迎的球星，也是全美最受歡迎的運動員前幾名。他曾在明星賽票選囊括至今無人能超越的六百多萬票，當年耐吉（Nike）更順勢推出小葛選總統（Griffey for President）的活動。在這個理事長大嘆「沒有球星可供行銷」的當下，球迷很難想像當年小葛紅到就連籃球之神喬丹都來找他要簽名的程度。

美國人自己認為，父子之間傳接棒球是最典型的美國文化縮影。在四大職業運動中也確實就屬大聯盟的父子檔特別多——多到現今的藍鳥隊都快變成「棒二代」球隊。但自始至終，也就只有小葛瑞菲能憑藉一己之力讓棒球成為連詹皇覺得是項「很酷的運動」。大聯盟官網也選在美國父親節的今天上映他的紀錄片，紀念他與老葛瑞菲這對史上唯一「背對背」轟出全壘打的父子檔。在棒球鋒頭早已被美式足球跟籃球蓋過，大聯盟球員跟老闆還在你爭我奪，棒球迷正急遽老化減少的今天，我們衷心期待能有下一個小葛瑞菲，用他甜美的揮棒帶領我們走出棒球的黑暗期。