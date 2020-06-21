韓職／英雄簽家暴游擊手 美球迷：終於找到球隊討厭

小熊家暴游擊手羅素（Addison Russell）跨海加入南韓職棒培證英雄隊，消息傳回美國，網友吐槽聲浪不斷，還有球迷直言：「終於找到一支可以討厭的韓職球隊了。」

大聯盟因勞資爭議和疫情蔓延而遲遲開打不了，不少球員開始向外尋覓工作機會，英雄隊原本首選是找來外野手普伊格（Yasiel Puig），最終計畫告吹，團長金致現表示，「我們原本覺得有機會簽下他，但他最後決定想在大聯盟再試試看。」英雄因此選擇B計畫，簽下羅素。

球團對羅素的「案底」相當清楚，金致現表示，「他是做錯了事，但不至於壞到不該再打棒球。」英雄隊願意給他機會，但球迷並不埋單，羅素投身韓職的消息傳回美國，網友嘲諷聲浪不斷。

有人留言：「終於找到一支可以討厭的韓職球隊了。」也有球迷痛批，「非常令人失望，如果說有人不該再打球，那個人就是羅素。」還有人看到英雄隊付出53萬美元價碼簽下他後揶揄，「那應該是羅素付給球隊的價碼才對吧！他根本不該再打球，他應該在監獄裡。」