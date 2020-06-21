MLB／「春訓2.0」將返各自主場 藍鳥成唯一例外

大聯盟30隊春訓基地所在的亞歷桑納與佛羅里達兩州，新冠肺炎疫情急速升溫，各隊也確立「春訓2.0」方針，一旦球季確定展開，將不返回基地進行春訓，各自在主場城市復工，唯一例外將是戶籍在加拿大多倫多的藍鳥。

大聯盟提出的最新方案為60場賽季，按照場次比例支薪，但前提是要求球員放棄申訴權；球員工會原訂在今天由八名委員進行投票表決是否接受，但因疫情再次來襲影響，將在蒐集更多資訊、評估安全與防疫措施後，預計最快在明天進行投票。

勞資雙方還在為新球季互撕同時，美國又爆一波疫情高峰，這回春訓基地所在的兩州都成重災區，各隊陸續關閉春 訓基地；「今日美國」引述不具名消息指出，若球季確定展開，30隊都將不返基地，直接在主場進行「春訓2.0」，包括所在地就在佛州的光芒與馬林魚，以及位於亞歷桑納州的響尾蛇。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）就表示，歡迎洋基與大都會返家開工，「我們都非常希望大聯盟可以開季，他們現在還在討論，但希望這個禮拜會有進度，大都會與洋基都計畫在紐約展開春訓。」洋基球團隨後也發出聲明稿證實此事。

唯一無法返家開工的球隊將是藍鳥，主場位於加拿大多倫多的他們，受限於出入境14天隔離限制，新球季可能必須寄人籬下，可能的方案為借用光芒純品康納球場。