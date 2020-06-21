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MLB／病毒全境擴散 洋基也證實4人確診

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
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新冠肺炎病毒持續在大聯盟全境擴散，今天洋基球團證實，檢測出四名人員確診，球團將進行全面篩檢，不排除還有更多確診者。

大聯盟確診消息連環爆，昨天費城人、藍鳥、太空人、天使等隊相繼傳出有球員、職員感染新冠肺炎，今天洋基球團也證實，內部有四人檢測結果為陽性，姓名與職稱都不公布。知情人士透露，四人中至少三人為職員，其中兩人的工作地點在大聯盟春訓基地，另兩人為小聯盟春訓基地。

洋基接下來將進行全面檢測，不排除可能還有更多確診人員，一位洋基職員透過簡訊回應紐約媒體，「現在這裡真的他X的可怕。」

隨著佛州疫情升溫，加上紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表態若大聯盟達成復工共識，同意洋基和大都會返紐約開工，洋基今天也以聲明稿證實，若有「春訓2.0」將在紐約登場。

洋基 大聯盟 大都會

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