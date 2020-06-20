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MLB／達比修有新魔球 150公里球速讓田中也吃驚

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有練出150公里球速新球種，魔球程度讓田中將大也嚇傻。 歐新社
達比修有練出150公里球速新球種，魔球程度讓田中將大也嚇傻。 歐新社

小熊隊日本投手達比修有防疫期間練出新球種，據稱球速能到150公里，達比修有不只在推特上秀出自己投球的片段，更邀請球迷幫新球種命名。

達比修有疫情階段持續鍛鍊，17日先向球迷公告新練了一顆介於指叉球與二縫線的球種，懇請大家幫忙命名。今日則是直接釋出投球影片，先將這顆球種暫時稱作Supreme（スプリーム）。

從影片中可看出，該球種軌跡類似快速指叉，但會往右打者的內角鑽，且達比修有指出球速高達150公里，練出這麼鬼神的球種，達比修有也表示不知道打者會有什麼反應。

影片一出，洋基日籍投手田中將大馬上留了5個驚訝的表情，但立刻被達比修有抓包說：「你早就看過了吧，笑死」，兩人互動相當有趣，成討論新球種的額外焦點。

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