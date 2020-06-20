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韓職／前小熊隊羅素加盟培證英雄 一年53萬美元合約

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
根據韓聯社報導，培證英雄隊今天宣布以一年、53萬美元簽下前小熊隊「家暴」游擊手羅素。 歐新社
根據韓聯社報導，培證英雄隊今天宣布以一年、53萬美元簽下前小熊隊「家暴」游擊手羅素。 歐新社

大聯盟遲遲無法開打，前小熊隊游擊手羅素（Addison Russell）傳出有意加盟亞洲職棒，如今確定落腳韓職，根據韓聯社報導，培證英雄隊今天宣布以一年、53萬美元（約台幣1569萬元）的合約，簽下這位世界大賽冠軍隊成員。

26歲的羅素在2015年首度升上大聯盟，連續四季都是小熊隊主力游擊手，2016年入選全明星賽，更在季後賽幫助小熊隊打破百年魔咒，拿下世界大賽冠軍。

然而羅素在2018年季捲入家暴事件，被處以40場禁賽，隔年受到禁賽影響，僅出賽82場，球季後成為自由球員，但受到新冠肺炎影響，未獲球隊青睞。

羅素去年的成績是打擊率2成37、9轟、23打點，生涯五年在大聯盟累積的成績則是打擊率2成42、60轟、253分打點，來到培證英雄隊後，剛好補上默特（Taylor Motter）在5月30日離隊後的缺口，不過抵達南韓後，仍須先經過14天的隔離。

小熊隊 羅素 大聯盟

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