MLB／大聯盟堅持打60場 不再回應工會提案

大聯盟球員工會昨天提出70場賽季的提案，不過聯盟不打算繼續針對場次討論，堅持最後提出的60場賽季版本，必要時甚至可能減少到50場，工會只剩兩條路可走。

球員工會執行長克拉克（Tony Clark）今天表示，聯盟已經通知工會，不會再回應最新版的提案，也不打算進行60場以上的賽事，雙方預計明天再度進行談判，希望讓球員儘早回到球場。

球員工會剩下兩個選項，一是接受60場賽季的方案，並承諾不會提出告訴，另一個選項是拒絕提案，逼迫大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）逕行宣布開賽，但仍能以資方未讓場次極大化為由，保有提出告訴的權利。

大聯盟春訓從3月開始因新冠肺炎疫情暫停，雙方針對復賽多次提出不同版本的方案，雖然好不容易都同意以比例支付球員薪資，不過始終未能敲定場次。

今天大聯盟再度傳出疫情，有四支球隊關閉春訓基地，費城人隊5名球員、3名員工出現確診，藍鳥1名球員有相關症狀，巨人隊則有訪客出現症狀，遊騎兵隊無人確診但預先關閉，目前也有其他球隊考慮跟進，大聯盟復賽機會再度蒙上陰影。