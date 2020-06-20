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MLB／春訓基地染疫 大聯盟考慮30隊全關閉

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
新冠肺炎疫情再度攻破大聯盟防線，讓聯盟考慮再次關閉全部的訓練基地。 路透社
新冠肺炎疫情再度攻破大聯盟防線，讓聯盟考慮再次關閉全部的訓練基地。 路透社

新冠肺炎疫情再度攻破大聯盟防線，今天三支球隊因出現確診或疑似確診案例，關閉春訓基地，根據紐約郵報報導，大聯盟考慮將30支球隊的春訓基地全數關閉，進行全面消毒，並在球員回歸前，建立檢測的SOP。

費城人隊有5名球員、3名工作人員經檢查後發現罹患新冠肺炎，藍鳥有1名球員出現新冠肺炎症狀，巨人則有1名訪客及1名親人出現症狀，三隊因此關閉基地，並針對其餘人員進行檢測。

大聯盟目前開放球員使用各隊的春訓基地或是主場進行訓練，由於大聯盟及球員工會尚未談定復賽計畫，各隊只能自行訂定檢測流程，雖然目前看來球季開打機會渺茫，不過等到比賽重新舉行，勢必要有統一的檢測流程。

大聯盟先前曾評估，讓30支球隊集中在佛羅里達或亞利桑那州比賽的「泡泡計畫」，如今這兩地的春訓基地都「淪陷」，根據華爾街日報報導，6月至今已有11名40人名單內的球員確診，分別來自7支球隊，發生地點包括佛羅里達、亞利桑那以及德州。

雖然不知道大聯盟是否會執行「泡泡計畫」，不過就熟悉人士表示，南加州會是另一個考量的地點，當地有三座大聯盟球場，道奇、天使以及教士隊主場皆在此地區，另外還有不少合格的大學球場。

大聯盟 費城人 道奇

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