MLB／疫情再爆發 5球員確診3隊關春訓基地

大聯盟重新開打的計畫還沒定案，如今又受到疫情衝擊，隨著疫情爆發，費城人隊與藍鳥隊及巨人隊先後關閉春訓基地，費城人隊5名球員、3名工作人員經檢查後發現罹患新冠肺炎，而藍鳥隊1名球員、巨人隊的訪客出現新冠肺炎症狀。

費城人隊發表聲明表示，在醫療單位確認疫情受到控制之前，春訓基地不會再重啟，球隊第一個確診案例出現在6月17日，目前有8名員工未感染，還有20名球員、12名員工仍在等待檢驗結果。

根據ESPN報導，藍鳥隊出現癥狀的球員是一名在40人名單中的投手，有過與費城人隊球員的接觸史，目前已接受檢測，仍在等待結果，不過也有一些在藍鳥隊訓練的球員表示，他們尚未接受檢測。

費城人隊與藍鳥隊春訓基地都位於近期疫情嚴重的佛羅里達州，不過在亞利桑那州的巨人隊春訓基地也跟著關閉，巨人隊有1名訪客以及1名親人出現新冠肺炎症狀，當事人以及春訓基地的人都已接受檢測，結果尚未出爐。