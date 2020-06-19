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MLB／工會開放球衣廣告補丁 美媒合成五款搶先看

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟考量到賽季因無觀眾進場，收入銳減，開放球團在球衣放上廣告補丁，增加收入 法新社
大聯盟考量到賽季因無觀眾進場，收入銳減，開放球團在球衣放上廣告補丁，增加收入 法新社

大聯盟球員工會今天提出70場賽季的復賽方案，考量到賽季因無觀眾進場，收入銳減，開放球團在球衣放上廣告補丁，增加收入，這在中華職棒是常見的景象，對美國棒球迷來說則是新鮮事，美國媒體特別合成五款帶有贊助商廣告的球衣，讓球迷先睹為快。

美國職籃NBA從2017到18賽季開始，開放球衣上的贊助商廣告，這塊球衣左肩帶下方、2.5吋（6.3公分）平方大小的位置，為每隊每年平均增加了700萬美元的額外收入，大聯盟去年也討論過開放廣告補丁，根據當時估計，每隊每年可獲得600萬至800萬美元的額外收入。

不過新冠肺炎疫情爆發之後，招商恐怕不會那麼順利，NBC Sports的華盛頓分部發揮創意，幫國民隊合成了五款帶有廣告補丁的球衣，包括百威、Spotify、阿班辣醬碗（Ben's Chili Bowl）、Salt Line海鮮餐廳，連鎖藥局沃爾格林則因為商標跟國民隊徽很相似，也被納入合成圖中。

截圖自NBC Sports官網
截圖自NBC Sports官網

國民 大聯盟 格林

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