MLB／天使多明尼加員工無薪假 普荷斯捐500萬補薪水

大聯盟賽季無法開打，不僅球員受到影響，球隊員工也頓失收入，天使隊普荷斯（Albert Pujols）當起天使，自掏腰包提供18萬美元（約台幣533萬元），捐給因新冠肺炎疫情而放起無薪假的天使隊多明尼加員工。

根據洛杉磯時報報導，這筆經費可支付這批員工約5個月的薪資；天使隊日前宣布，6月1日開始讓員工放無薪假，影響範圍包括球團辦公室的員工、球探部門、小聯盟與發展聯盟體系。

天使隊在多明尼加博卡奇卡設立的學院影響最嚴重，近90%的員工都要放無薪假，普荷斯主動詢問天使總管艾普勒（Billy Eppler），自己能幫上什麼忙？

普荷斯生涯1至今9年已進帳3.14億美元，加上2012年簽下的十年2.4億美元合約還有兩年沒走完，要支付這筆錢對他來說輕而易舉，但這並非他的份內之事，純屬義舉。

Yahoo Sports指出，反觀天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno），擁有33億美元的資產，然而天使隊卻是最積極讓員工放無薪假的球隊之一。