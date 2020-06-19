MLB／球員工會反制提案 要求打70場

大聯盟昨天提出60場賽季的新方案，球員工會今天也有新提案回應，將場次提升到70場，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示：「這事需要結束，在我跟球團討論前，還沒辦法給出確切答案。」

根據ESPN報導，球員工會提出的方案內容中，較重要的包括，從7月19日到9月30日進行70場比賽，依比例支付球員薪水，春訓從6月26到28日展開，高風險球員可以選擇不打，也能獲得完整的年資及薪水，今、明兩年採取全面指定打擊制，也開放球團在球衣上置放廣告。

季後賽方面，今、明兩年都擴增到16隊，季後賽與球員分帳，今年根據比賽輪次不同，如果全數打完，應支付5000萬美元，明年則根據增加的電視轉播受益，「50/50」分帳。

曼弗瑞與球員工會執行長克拉克（Tony Clark）17日才碰面會談，討論了四個小時，聯盟昨天公布的方案原本認為已獲工會初步同意，不過克拉克表示，雙方僅就架構進行討論，「我在會議中多次強調，還有很多重大議題沒有答案，特別是比賽場次。」

曼弗瑞則表示，昨天在電話中曾告知克拉克，就目前的時間點還要顧慮到健康安全，70場比賽幾乎是不可能的，「不過他還是提出他的提案了。」根據大聯盟的提案，同樣依比例支付球員薪水，總額約15億美元，大約原本賽季的37%，季後賽還會額外獲得2500萬美元。