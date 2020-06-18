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MLB／健身房秀硬舉 大谷翔平準備好了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平近來頻發Instagram照片，先發打擊練習影片，在放上重訓影片。 美聯社
大谷翔平近來頻發Instagram照片，先發打擊練習影片，在放上重訓影片。 美聯社

大谷翔平近來頻發Instagram照片，繼昨天的打擊練習影片，今天再放上在健身房練習硬舉的影片，看到他舉起495磅（約225公斤）槓鈴的模樣，也間接解答春訓時嚇壞美國媒體的「超猛肌肉」是怎麼來的。

大谷翔平在5月29日開設了個人的Instagram帳號，開始經營社群平台，由於今年有望以投打「二刀流」身分復出，大谷昨天釋出練打的影片，並寫著：「做好準備」，快速吸引球迷關注，至今已有31萬人次觀看。

今天大谷再度釋出自己進行重量訓練的影片，兩小時吸引8萬人次觀看，舉起495磅槓鈴的畫面，令球迷讚嘆不已，今年2月大谷翔平穿著無袖上衣接受採訪時，露出健壯的手臂，讓主跑天使的記者都喊：「我不敢看他的二頭肌。」

大谷翔平重訓

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495lbs

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大谷翔平打擊練習

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Staying ready

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大谷翔平 天使

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