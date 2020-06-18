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MLB／小聯盟球員經濟危機 大聯盟球員百萬美元金援
大聯盟又提出新方案，距離開季似乎更近一步，不過小聯盟今年取消的可能性依舊很大，大聯盟球員不忘提供金援，由球員工會成立的大聯盟球員信託基金今天發表聲明，承諾付出100萬美元（約台幣2955萬元），協助小聯盟球員度過危機。
大聯盟球員目前還在透過工會與球團談判，目標在7月重啟球季，目前最新進度，大聯盟提出60場賽季的版本，薪水也將按比例支付，不過小聯盟目前仍未提出任何復賽計畫。
作為信託基金的受託人，紅雀隊後援投手米勒（Andrew Miller）表示：「能否比賽關係到他們的生計，絕對在經濟層面有影響，我們希望能夠幫助他們，度過這段艱難的時刻。」
今年賽季因新冠肺炎延宕，至今無法開賽，大聯盟球員先前已領取一份28萬6500美元的提前預付薪資，而各球團也支付小聯盟球員每周400美元的補貼，直到5月，有許多球團延續支付。
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