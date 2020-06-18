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MLB／勞資再協商復賽新方案 60場按比例付薪水

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟勞資再重啟討論，新版本的賽季將縮水到60場，從7月19日開打，並且採用3月協議，依比例支付球員薪水。 美聯社
大聯盟勞資再重啟討論，新版本的賽季將縮水到60場，從7月19日開打，並且採用3月協議，依比例支付球員薪水。 美聯社

大聯盟再度為球季開打提出新方案，大聯盟主席主席曼弗瑞（Rob Manfred）與球員工會執行長克拉克（Tony Clark）昨天重啟討論，根據美國媒體報導指出，新版本的賽季將縮水到60場，從7月19日開打，並且採用3月協議，依比例支付球員薪水。

根據「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）的消息指出，大聯盟提議在70天內打完60場比賽，球季從7月19或20日開始，依比例支付薪資，並且在今年及明年都擴大季後賽規模，並要求球員工會放棄申訴。

羅森索也指出，球員工會有可能修改場次，目標增加到65場，剛好是原本預計場次的40%，不過就賽程安排來看，66場會更容易安排。

曼弗瑞也就今天雙方的會談發表聲明，「克拉克與我昨天展開會談，我們共同研究新版本的框架，就雙方代表的立場，我們同意能以此做為討論基礎，我整理出會談中的大綱，並在今天寄給克拉克，就昨天會談過程，我正鼓勵球團往前進，我也相信克拉克也是如此。」

大聯盟先前已為球季開打提出三個版本，但勞資雙方在薪資上無法達成共識，球員工會一度放棄談判，要求大聯盟自行決定球季開打的時間、地點。

大聯盟

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