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穿越時空扛首轟 國民隊索托史上第一人

聯合新聞網 / 李秉昇
國民隊左外野手索托(右)還未滿22歲，但在大聯盟兩季已打出56轟，他的揮棒極為豪邁，選球又不錯，未來發展潛力可能相當驚人。 歐新社資料照片
國民隊左外野手索托(右)還未滿22歲，但在大聯盟兩季已打出56轟，他的揮棒極為豪邁，選球又不錯，未來發展潛力可能相當驚人。 歐新社資料照片

穿越時空的戲碼是電影、電視劇劇本經常採用的題材，雖然已逐漸失去了新意，但每每有「穿越」的作品產出，往往還是能引人入勝。但不提大家或許不太清楚，其實在大聯盟球界，也有「穿越」的情節！

若攤開國民外野手索托（Juan Soto）的資料，會看到他的初登場日期是在2018年5月20日，那天他以代打身份上場。但若查他生涯首轟的日期，卻會發現竟早於5月20日，在5月15日那天就出現了。究竟為什麼索托生涯首轟的日期，會早於他大聯盟的初登場？難道他是棒球版的時空旅人？

兩年前的今天（6月18日），國民隊與洋基隊進行補賽，延續5月15號沒打完的暫停賽事。當時還是菜鳥的國民外野手索托，在該補賽擔任代打，敲出一發關鍵兩分砲，幫助球隊最終以5：3擊敗洋基。

有趣的是，補賽的數據成績依然算在5月15日，所以帳面上，索托的資料頁面會告訴你他在5月15日打出了一支全壘打，然後才於五天後的5月20日，完成大聯盟初登場，形成非常怪異的「穿越」記錄現象；然而，現實世界中，索托確實是在5月20日第一次在大聯盟亮相，並且在6月18日當天揮出一支全壘打。

從數據上來看，索托在6月18日補賽的全壘打，由於登記在5月15日，所以取代了他原本在5月21日的首轟，成為他生涯新的首轟。索托因此成了有記錄以來，唯一一位打出過兩支「生涯首轟」的男人。沒有仔細了解的人，或許會很困惑索托究竟如何在生涯初登場的五天前，就打出第一支全壘打；但實際上，他「真實的首轟」是發生在5月21日才對。

索托(左)在新人球季就繳出22轟、70分打點、.292打擊率，在國聯新人王票選中僅輸給勇士隊的阿古納。 歐新社資料照片
索托(左)在新人球季就繳出22轟、70分打點、.292打擊率，在國聯新人王票選中僅輸給勇士隊的阿古納。 歐新社資料照片

在大聯盟歷史的長河中，索托並非首位「時空旅人」，但根據筆者掌握到的資料，他確實是首位扮演時空旅人而且敲出全壘打的選手。

在索托之前，過去大聯盟共有27位菜鳥選手，因為在初登場之後的補賽中擔任替補球員，而成為跟索托一樣的時空旅人，在官方初登場的記錄之前就留下出賽的痕跡。而在這27人當中，只有七人有敲出安打（都不是全壘打），改寫他們的生涯首安記錄，他們分別是1943年的歐莫（Luis Olmo）、舒茲（Howie Schultz）、1973年的帕克（Dave Parker）、1986年的摩爾（Bill Moore）、1986年的邦茲（Barry Bonds）、2008年的莫塔尼茲（Luis Montanez）、2014年的蘇薩克（Andrew Susac）。

巨人隊捕手蘇薩克也是在補賽中打出在大聯盟官方紀錄上的首安，比他的初登場日期還要更早。 歐新社資料照片
巨人隊捕手蘇薩克也是在補賽中打出在大聯盟官方紀錄上的首安，比他的初登場日期還要更早。 歐新社資料照片

索托的補賽全壘打，讓他成為史上第八位在生涯初登場前就敲出安打的球員、史上首位穿越時空開轟的選手，也算是在特殊歷史上留下一筆。

除了打者會穿越時空，投手也會，機制跟打者的狀況很像。此外，投手會出現的有趣現象是，在大聯盟初登板前就拿到勝投或吞下敗投。1979年的瑞爾登（Jeff Reardon），就在生涯初登板（8月27日）前的兩個月，收下勝投（參與6月17日賽事的補賽，並成為勝利投手），成為史上首位「穿越時空拿勝投」的投手。

至於敗投的例子，則可以看到1982年的安德森（Bud Anderson），他在生涯初登板前的三個月就吞下了生涯首敗，實在有些苦情。

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