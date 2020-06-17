MLB／美媒爆8隊不想開打 達關鍵停賽門檻

大聯盟新球季開打日遙遙無期，勞資談判陷入僵局，主席曼弗瑞（Rob Manfred）從「100%會有今年球季」改口為「沒信心打得成」，今天還有美國媒體爆料，有6到8名球團老闆反對開打，聯盟若執意開打，曼弗瑞恐無法取得關鍵的75%球隊同意。

SNY記者馬蒂諾（Andy Martino）今天爆料，聽到有6位老闆不希望球季開打，知名棒球媒體「The Athletic」則透過經紀人了解，有超過8位球團老闆反對開打。

老闆們不想開打，主要原因是在未達成新協議之下，恐怕要按照場次比例付給球員薪水，而球員也可以尋求法律途徑，控告資方未讓場次極大化，都可能導致虧損增加。

球員工會日前表示放棄談判，大聯盟雖然可以單方面決定復賽時間以及場次，不過主席必須取得75%球團的同意，以大聯盟目前30隊來計算，至少要23隊同意，如果有8人反對，新球季恐怕真的無法開打。