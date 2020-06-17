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MLB／復賽難定案 醫療權威：別打到深秋
照大聯盟最初規劃的7月4日開打時程，現在本應是春訓重啟的階段，不過薪資爭議讓勞資雙方遲遲無法定出何時重啟賽季，美國醫療專家跳出來警告，「最好別打到深秋。」
美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）在接受洛杉磯時報專訪時表示：「關鍵是時間，我傾向讓比賽集中在夏天的月份舉行，不要像以往一樣，到10月才舉行世界大賽，那時候太冷了，我認為應該避免這件事。」
何時打完比賽牽涉到場次，場次則關係到球員薪資，大聯盟最新的方案是打到9月27日，賽季縮水到72場，而球員工會希望能盡量多打幾場，目標89場在10月中結束。
雖然新冠肺炎仍散布於天氣熱的地區，就算夏天比賽也不能保證不會出現感染，不過作為美國防疫權威，佛奇建議大聯盟賽事最好在夏天舉行，「病毒在寒冷的環境中更活躍，人們也會傾向待在室內，有更多機會出現社群感染。」
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