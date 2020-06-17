快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／稱球員是愛國者 洋基總裁認為問題不在薪資

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟復賽因勞資談不攏卡關，洋基總裁拉文認為關鍵不在於薪資。 路透
大聯盟復賽因勞資談不攏卡關，洋基總裁拉文認為關鍵不在於薪資。 路透

大聯盟勞資雙方無法就薪資達成共識，球員工會放棄談判，新球季開打的時間、地點交由大聯盟決定，洋基總裁拉文（Randy Levine）表示，其實薪資不是重點，重點是健康安全的相關協定，還要準備應付可能的第二波新冠肺炎疫情。

「勞資雙方需要趕快團結一致，解決這些問題。」拉文認為，30支球團全部都想比賽，主席曼弗瑞（Rob Manfred）、球員也都想要比賽，3月協定有提到球員們需要討論這些議題，主席也準備好協商，「球員要趕快回到會議室，開始協商，才能往前邁進。」

大聯盟提出三個版本的開打計畫，最新版本是球季將從7月15日開打，舉行72場賽事，保證付出12.3億美元的薪水，如果季後賽順利開打，則可提升到14.5億美元。

球員工會也陸續提出兩個版本，最新的是89場比賽的球季，從7月11日開打，薪資總額則為22.5億美元，在雙方始終無法達成共識下，工會也表明放棄協商，由大聯盟自行決定開季時間、地點及各項方案。

拉文表示：「主席一直想讓2020年球季開打，我的都認為球員是比賽的心臟跟靈魂，我過去認為他們是愛國者，現在也相信如此。」

大聯盟 愛國者 洋基

延伸閱讀

MLB／跟進「給我們時間和地點」 張育成盼返美開工

MLB／洋基偷暗號更嚴重？法院已取得證明文件

相關新聞

回顧倪福德老虎生涯 與雙城最「有緣」

生老病死，世間必經，人會來，就會去，一切有始有終，所以對職業球員而言，「告別戰」比起「初登板」同樣重要，但擁有「被精心安排」的萬眾矚目「最後一戰」是莫大的光榮（例如基特、鈴木一朗等），少數中的少數，大

MLB／稱球員是愛國者 洋基總裁認為問題不在薪資

大聯盟勞資雙方無法就薪資達成共識，球員工會放棄談判，新球季開打的時間、地點交由大聯盟決定，洋基總裁拉文（Randy Le...

MLB／復賽難定案 醫療權威：別打到深秋

照大聯盟最初規劃的7月4日開打時程，現在本應是春訓重啟的階段，不過薪資爭議讓勞資雙方遲遲無法定出何時重啟賽季，美國醫療專...

MLB／收到台灣芒果 陳偉殷：滿滿的回憶啊

大聯盟球季遲遲無法開打，日前回台自我訓練的陳偉殷，不時在臉書上傳自己練球影片，不過，今天來一點特殊的，就是「台灣芒果」。 陳偉殷說，「記得小時候的暑假，有幾年都是在親戚的芒果園打工度過，早上五點

MLB／跟進「給我們時間和地點」 張育成盼返美開工

球員要一個時間和地點，卻在今天遭大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）潑冷水，公開表態不確定2020年球季打不打得成...

MLB／國際簽約金延半年重計 台灣大物旅美要等等

往年從美國時間7月2日重新起算的國際自由球員簽約金額度，現在確定推遲到明年1月15日，等待踏上旅美路的台灣「大物」們，還...

MLB／嗆爆主席 達比修有：所以你說復賽是幾趴？

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在五天之內，說詞從「100%會有今年球季」到「沒信心打得成」，態度轉變之大，讓...

MLB／等不到球季 柯爾先貼洋基球場練投影片滿足球迷

洋基球迷想要看到重金禮聘的強投柯爾（Gerrit Cole）在主場出賽，可能還有得等，但至少現在終於可以窺見，他在洋基球...

MLB／還有未爆彈？大聯盟信函曝：多名球員確診

大聯盟改口「不一定有2020年球季」，其實另有顧慮？美聯社取得大聯盟寄給球員工會的信件，內容中提到，多位球員與職員的新冠...

MLB／主席改口今年不一定開打 甩鍋工會讓球員氣炸

上周選秀會仍信誓旦旦「一定會有2020年球季」，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）突然來個「髮夾彎」，今天改口「...

MLB／若不復賽 哈波要改踢美式足球

美國職棒大聯盟復賽卡在球隊老闆與球員之間不同意見，使得復賽計劃一再破局，這讓不少球員已按不住性子，費城人隊明星球員哈波(Bryce Harper)，就在一場與NFL費城老鷹隊球員強森（Lane Joh

四屆塞揚獎得主投球心法 全球投手都該效法

「投球不是在比球速」，如果你問麥達克斯（Greg Maddux）他的投球哲學是什麼？他肯定會這麼告訴你。眾所周知，麥達克斯的速球即便在巔峰時期頂多也就93、94英哩上下，不但不及同期的幾位巨投，跟現今

熱門新聞

籃球／李學林事件延燒 黑人：沒人是贏家

籃球／稱與李學林關係無法修復 夢想家教頭：他不尊重我

NBA／02年湖人更勝17年勇士 傑佛森：小球擋不住歐尼爾

中職／生涯133轟超越陳金鋒 張志豪獨居史上第7

中職／延續戰力不足 富邦左投牛棚流失殆盡

中職／兄弟5轟擊垮悍將 和猿隊之間沒有勝差

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。