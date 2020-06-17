MLB／稱球員是愛國者 洋基總裁認為問題不在薪資

大聯盟勞資雙方無法就薪資達成共識，球員工會放棄談判，新球季開打的時間、地點交由大聯盟決定，洋基總裁拉文（Randy Levine）表示，其實薪資不是重點，重點是健康安全的相關協定，還要準備應付可能的第二波新冠肺炎疫情。

「勞資雙方需要趕快團結一致，解決這些問題。」拉文認為，30支球團全部都想比賽，主席曼弗瑞（Rob Manfred）、球員也都想要比賽，3月協定有提到球員們需要討論這些議題，主席也準備好協商，「球員要趕快回到會議室，開始協商，才能往前邁進。」

大聯盟提出三個版本的開打計畫，最新版本是球季將從7月15日開打，舉行72場賽事，保證付出12.3億美元的薪水，如果季後賽順利開打，則可提升到14.5億美元。

球員工會也陸續提出兩個版本，最新的是89場比賽的球季，從7月11日開打，薪資總額則為22.5億美元，在雙方始終無法達成共識下，工會也表明放棄協商，由大聯盟自行決定開季時間、地點及各項方案。

拉文表示：「主席一直想讓2020年球季開打，我的都認為球員是比賽的心臟跟靈魂，我過去認為他們是愛國者，現在也相信如此。」