回顧倪福德老虎生涯 與雙城最「有緣」

生老病死，世間必經，人會來，就會去，一切有始有終，所以對職業球員而言，「告別戰」比起「初登板」同樣重要，但擁有「被精心安排」的萬眾矚目「最後一戰」是莫大的光榮（例如基特、鈴木一朗等），少數中的少數，大聯盟充滿許多球員的際遇載浮載沉，多數「邊緣人」的「大聯盟最後一戰」甚至在當下無法得知「沒有下次了。」正因球迷和當事人都不會知道：「這，就是最後一次了。」才會有人說：「把每天，都當成最後一天。」

王建民的生涯初登板（美國時間2005年4月30日）是對藍鳥，生涯最後一戰（2016年8月30日）正好是對老東家洋基；郭泓志生涯初登板對上洛磯，旅美最終戰則是對教士；胡智為、王維中、曾仁和若是無緣重返大聯盟，那他們生涯最後一支面對到的大聯盟球隊，就是洋基、水手和馬林魚了。

巧合的是，中職現役兩名前大聯盟投手─李振昌和倪福德，大聯盟生涯所面對的最後對手，正好都是明尼蘇達雙城隊，這和兩人的母隊有關（印地安人、老虎、雙城都是美聯中區），其中又以倪福德和雙城的緣份最為深厚，當初倪福德由於鯨隊解散「因禍得福」，得以開啟旅美的道路，雙城就是傳出有意網羅倪福德的球隊之一（其他還有水手、小熊、勇士等隊），最後選擇了同區的老虎隊，2009年春訓初登板就拿勝投，在3A繳出不俗成績，在2009年因牛棚左投羅伯森（Nate Robertson）受傷而登上大聯盟，生涯前兩場登板都是對運動家，但第三場出賽，雙城就讓倪福德嘗到首度「砸鍋」滋味。

李振昌大聯盟生涯最後一場比賽也是對上雙城，1局投球雖然被打2支安打並投出1次保送，但同時也送出3次三振，沒有失分！ 聯合報系資料照片

那天是2009年7月3日，地點是雙城巨蛋球場，五局打完，老虎7比2領先，六局下中繼投手邁能（Zach Miner）（後來曾經旅台加入桃猿）只解決一人次，先挨一支陽春砲、一支一壘安打、保送再來是兩支三壘安打，戰局丕變，倪福德就在一出局、三壘有人、一分領先的情況下，面對旅美遇到的第二個對手─雙城隊，當時打擊率逼近四成的茂爾（Joe Mauer）面對菜鳥豈能輕易放過？只看了一球好球後，便敲出中外野高飛犧牲打追平比數，雖然危機是邁能製造的，非戰之罪，但帳面上一個記上救援失敗，這也就是牛棚投手常常承擔的「責任」與「壓力」。值得一提的是，那場雙城的敗投是延長賽後援3局失4分的狄奇（R.A. Dickey）。7月5日，倪福德生涯第四場大聯盟出賽，對雙城扳回一城，以44球投2局，雖被敲出3支安打、有1次保送（對茂爾），但無失分、也飆出3張老K、製造一次雙殺打。

2009年例行賽尾聲，雙城與老虎戰績平手，需進行「Game 163」加賽決定美聯中區王座誰屬，倪福德在此至關重要的比賽也登板，第七局面對庫貝爾（Jason Kubel），讓前一局才開轟的他飛球出局。倪福德是庫貝爾的剋星，曾經在滿壘時三球三振、安然下庄，兩人共交手7個打席，倪福德沒被敲出安打、還祭出3次三振。

庫貝爾是單季曾有30轟的雙城打者，倪福德對付他特別有心得。 歐新社資料照片

總計倪福德在大聯盟留下58場出賽，對過18支球隊，其中雙城、皇家、印地安人同以8場並列最多，對雙城8.1局、10保送、11K皆是最多，對戰防禦率4.32、每局被上壘率2.04。

2010年6月29日，老虎雙城之戰進行到5局下，賈羅拉多（Armando Galarraga）被茂爾敲一壘安打，倪福德接替登板，率先讓莫諾（Justin Morneau）揮棒落空三振，接著保送庫貝爾、卡戴爾（Michael Cuddyer）二壘安打（2打點）、三振湯米（Jim Thome）、故意保送楊恩（Delmon Young）、保送龐托（Nick Punto）、史潘（Denard Span）清壘三壘安打（3打點）、保送哈德森（Orlando Hudson）後退場，投37球僅18顆好球，控球失準與長打狙擊，這場「爆炸」成為壓倒倪福德的最後一根稻草，自此下放小聯盟便未再回到大聯盟。

大聯盟是殘酷舞台，生存不易，一個稍不留神便「一去不復返」，饒是如此，倪福德身為第一位從中華職棒轉戰美職成功的球員，具指標性意義，之中點滴細節仍值得回憶與回味。

註一：倪福德旅美生涯54局一共挨5發全壘打：運動家史威尼（Ryan Sweeney）、水手漢納罕（Jack Hannahan）、紅襪貝伊（Jason Bay）、紅襪霍爾（Bill Hall）及白襪李利布里奇（Brent Lillibridge）。

註二：倪福德在大聯盟拿過4次中繼成功，對手分別是皇家、洋基、水手、印地安人。