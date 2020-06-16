MLB／收到台灣芒果 陳偉殷：滿滿的回憶啊

大聯盟球季遲遲無法開打，日前回台自我訓練的陳偉殷，不時在臉書上傳自己練球影片，不過，今天來一點特殊的，就是「台灣芒果」。

陳偉殷說，「記得小時候的暑假，有幾年都是在親戚的芒果園打工度過，早上五點多就要起床，酬勞是⋯芒果吃到飽。

但自從出國打球後，就再也沒有吃到過自家種的芒果了！今天打開紙箱，滿滿的回憶啊。」陳偉殷特別標註台灣芒果，推銷台灣芒果。

有趣的是，網友留言說，「從小就用芒果練習丟球」、「從芒果丟到現在換丟棒球」。