MLB／跟進「給我們時間和地點」 張育成盼返美開工

球員要一個時間和地點，卻在今天遭大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）潑冷水，公開表態不確定2020年球季打不打得成，引發球員眾怒，效力印地安人的台灣內野手張育成也留言，表示自己已經做好準備，

「就告訴我時間和地點吧！」

曼弗瑞今天的說詞，在球員間掀起強烈反彈，印地安人當家球星林多（Francisco Lindor）就留言，「球迷已經準備好看我們打球，全世界已經準備好看我們打球，教練已經準備好上場執教，球員已經準備好上場比賽，我也準備好了，就給我們時間與地點吧！我們會在那的。」特別標註「when」和「where」，要大聯盟給答案。

張育成也加入行列，在推特貼出訓練影片，宣示自己已經做好準備，以英文寫下「我已經準備好飛回美國加入球隊，就告訴我時間和地點吧！」另以中文寫下「隨時做好準備」。

大聯盟春訓在3月中旬因疫情喊卡不久，張育成即搭機返台，接受隔離14天後，暫時在台陪伴孕妻，維持自主訓練同時，等待大聯盟何時開打，卻至今沒盼到開工消息。