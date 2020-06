MLB／跟進「給我們時間和地點」 張育成盼返美開工

球員要一個時間和地點,卻在今天遭大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)潑冷水,公開表態不確定2020年球季打不打得成,引發球員眾怒,效力印地安人的台灣內野手張育成也留言,表示自己已經做好準備,

「就告訴我時間和地點吧!」

曼弗瑞今天的說詞,在球員間掀起強烈反彈,印地安人當家球星林多(Francisco Lindor)就留言,「球迷已經準備好看我們打球,全世界已經準備好看我們打球,教練已經準備好上場執教,球員已經準備好上場比賽,我也準備好了,就給我們時間與地點吧!我們會在那的。」特別標註「when」和「where」,要大聯盟給答案。

張育成也加入行列,在推特貼出訓練影片,宣示自己已經做好準備,以英文寫下「我已經準備好飛回美國加入球隊,就告訴我時間和地點吧!」另以中文寫下「隨時做好準備」。

大聯盟春訓在3月中旬因疫情喊卡不久,張育成即搭機返台,接受隔離14天後,暫時在台陪伴孕妻,維持自主訓練同時,等待大聯盟何時開打,卻至今沒盼到開工消息。

I’m ready to fly back to the states to join the team, tell me when and where💪🏽

隨時做好準備👍🏽@Indians pic.twitter.com/Zp3vd47Mdb