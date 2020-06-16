MLB／國際簽約金延半年重計 台灣大物旅美要等等

往年從美國時間7月2日重新起算的國際自由球員簽約金額度，現在確定推遲到明年1月15日，等待踏上旅美路的台灣「大物」們，還要再多等等了。

「棒球美國」報導，這項異動在3月就已可預期，而今天大聯盟正式通知，原訂在今天到期的2019-2020年國際自由球員簽約，截止日延後到10月15日；10月15日起的三個月，不能進行國際自由球員簽約，要等到明年1月15日簽約金額度重新起算，才能開啟2020-2021年度的海外獵才，截止日也從6月15日延後到12月15日。

大聯盟推遲海外簽約時間表的理由，不意外是因為金錢因素。大聯盟與球員工會在3月所達成的協議裡，同意今年選秀會簽下的球員，簽約金可延遲到2021和2022年再支付，但國際自由球員簽約金未在當時延遲支付的協議裡。

原定在7月2日可重新起算的國際自由球員簽約金，現在要等到明年1月15日才能重計，這也意味各隊今年不可能再向海外尋找「大物」。

各隊已收到新年度的配額，握有最高643萬1000美元的球隊，包括釀酒人、紅人、馬林魚、光芒、老虎和雙城，勇士的157萬2000美元最少。