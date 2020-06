MLB／嗆爆主席 達比修有：所以你說復賽是幾趴？

大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)在五天之內,說詞從「100%會有今年球季」到「沒信心打得成」,態度轉變之大,讓球員看傻眼,棒壇嘴砲達人、小熊日籍投手達比修有也跳出來諷刺:「所以現在機率是幾趴?」

球員工會放棄協商,交由大聯盟全權決定開打時間、地點,並要求今天回覆,卻收到讓球員都氣結的答案;曼弗瑞接受ESPN訪問,他表示,「我不確定會不會有2020年球季。」「只要沒有對話,就會有球季打不成的風險。」

曼弗瑞上周才在選秀會上表示:「100%確定會有2020年球季」,五天前才說出口的保證,現在已經先預告可能跳票,讓球員超傻眼,紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)留言:「Rob,你能解釋一下,要如何同時100%確信今年球季會開打,卻沒信心今年將有棒球季嗎?」

So, Rob, explain to us how you can be 100% sure that there’s going to be baseball but not confident there will be baseball at the same time? hmmm. What changed between those statements 🤔🤔 Players told you to set the season, but it’s too early to set the season right now,