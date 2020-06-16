MLB／嗆爆主席 達比修有：所以你說復賽是幾趴？

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在五天之內，說詞從「100%會有今年球季」到「沒信心打得成」，態度轉變之大，讓球員看傻眼，棒壇嘴砲達人、小熊日籍投手達比修有也跳出來諷刺：「所以現在機率是幾趴？」

球員工會放棄協商，交由大聯盟全權決定開打時間、地點，並要求今天回覆，卻收到讓球員都氣結的答案；曼弗瑞接受ESPN訪問，他表示，「我不確定會不會有2020年球季。」「只要沒有對話，就會有球季打不成的風險。」

曼弗瑞上周才在選秀會上表示：「100%確定會有2020年球季」，五天前才說出口的保證，現在已經先預告可能跳票，讓球員超傻眼，紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）留言：「Rob，你能解釋一下，要如何同時100%確信今年球季會開打，卻沒信心今年將有棒球季嗎？」

So, Rob, explain to us how you can be 100% sure that there’s going to be baseball but not confident there will be baseball at the same time? hmmm. What changed between those statements 🤔🤔 Players told you to set the season, but it’s too early to set the season right now, — Trevor Bauer (@BauerOutage) June 15, 2020

鮑爾的留言獲得許多球員響應，釀酒人葉力奇（Christian Yelich）就寫著：「如果你是棒球迷，想看看到底發生什麼事，就看看鮑爾寫的吧！」紅襪外野手皮拉（Kevin Pillar）搬出鮑爾的學歷，讚UCLA出身的人開口就是不一樣。

If you’re a baseball fan and really want to know what’s going on. Look no further 👇🏻 https://t.co/2EvsVs0aPP — Christian Yelich (@ChristianYelich) June 15, 2020

目前效力小熊的奇普尼斯（Jason Kipnis）反應也很幽默，他搬出NBA主席席佛（Adam Silver），詢問：「親愛的席佛，請問你怎麼看呢？」蘇薩（Steven Souza Jr.）則懷念起大聯盟前主席，「我們可以讓塞利格（Bud Selig）回來嗎？」

Dear Adam Silver,



... you up?



- MLB Players — Jason Kipnis (@TheJK_Kid) June 15, 2020