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MLB／等不到球季 柯爾先貼洋基球場練投影片滿足球迷
洋基球迷想要看到重金禮聘的強投柯爾（Gerrit Cole）在主場出賽，可能還有得等，但至少現在終於可以窺見，他在洋基球場練投的畫面。
去年在美聯塞揚票選居第二的柯爾，季外以九年3.24億美元的天價合約穿上條紋衫，洋基球迷萬眾期待這位新王牌的到來，但今年球季因為新冠肺炎攪局，現在勞資又掀起大戰，柯爾有沒有機會在2020年於洋基球場實戰登板，充滿未知數。
他今天先貼出前往洋基球場練投的影片，滿足球迷的期待，這支短短11秒的影片，包括柯爾駕車前往洋基球場，以及在牛棚練投的畫面。
這支影片拍攝的時間點不得而知，據球團發言人表示，柯爾並非今天首次現身洋基球場，他在過去幾周已在這裡練投了好幾次。
Baseball state of mind pic.twitter.com/oEvzA8fZyz— Gerrit Cole (@GerritCole45) June 15, 2020
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