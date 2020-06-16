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MLB／還有未爆彈？大聯盟信函曝：多名球員確診

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟改口「不一定有2020年球季」，其實另有顧慮？美聯社取得大聯盟寄給球員工會的信件，內容中提到，多位球員與職員的新冠肺炎檢測結果都是陽性，為球季開打與否再埋未爆彈。

球員工會放棄協商，限期大聯盟在今天提出何時開打、在哪開打，但收到大聯盟的來函卻很傻眼。媒體報導指出，大聯盟要求球員放棄主張大聯盟違反3月協議，才會繼續推動新球季上路，形同要球員乖乖聽話才給糖吃。

美聯社進一步爆料，記者雷米爾（Jonathan Lemire）在推特上提到，「美聯社取得大聯盟的信件，內容提到有多位球員與職員都檢測出新冠肺炎陽性。」名字皆尚未曝光。

大聯盟3月停工之初，就已經陸續傳出洋基、紅襪、運動家小熊等陣營，有球員或職員確診，而現在正爭取新球季開打的關頭，各隊陣中是否還有其他染疾人員、人數多寡，外界高度關注。

大聯盟 小熊 運動家

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