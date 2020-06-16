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MLB／主席改口今年不一定開打 球員氣炸
上周選秀會仍信誓旦旦「一定會有2020年球季」，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）突然來個「髮夾彎」，今天改口「不保證」，並要求球員「放棄主張大聯盟違反3月協議」的說詞，才願繼續推動今年球季上路，讓球員氣到髒字連發。
勞資談判持續陷入僵局，球員工會兩天前放棄協商，要求大聯盟自行訂出開賽方案，並限期美國時間周一回應，但今天沒得到時間、地點，卻收到傻眼的回覆。
曼弗瑞接受ESPN訪問，他表示，「球團老闆們100%想讓棒球比賽回到場上，但很不幸的是，我不是100%確定將會有2020年球季。我不是很有信心，只要沒有對話，就會有球季打不成的風險。」
曼弗瑞上周才剛在選秀會上表示，有信心今年球季將會開打，說詞突然有180度大轉彎，讓球員看傻眼，紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）就說：「Rob，你能解釋一下，要如何同時100%確信今年球季會開打，卻沒信心今年將有棒球季嗎？」
美國媒體報導指出，大聯盟今天同時寄出信函給球員工會，要求球員放棄主張大聯盟違反3月協議，今年球季才有可能開打。
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