MLB／若不復賽 哈波要改踢美式足球
美國職棒大聯盟復賽卡在球隊老闆與球員之間不同意見，使得復賽計劃一再破局，這讓不少球員已按不住性子，費城人隊明星球員哈波(Bryce Harper)，就在一場與NFL費城老鷹隊球員強森（Lane Johnson）的視訊對談中表明，「如果大聯盟再不復賽，我會改去費城老鷹隊(NFL)簽約一年踢球。」
美媒報導指出，這是哈波在開玩笑，不會真的去踢美式足球，卻還是有不少粉絲支持他的決定。哈波雖沒有美式足球經歷，但以他190公分、100公斤的體重，加上他的運動天賦，在美式足球是有發展的空間。當然，哈波主要還是表達棒球賽季遲遲無法開打的無奈。
BREAKING per Outside The Lane: if no @MLB season, @Eagles sign FB/OLB @bryceharper3 to 1-year deal. 💪— Lane Johnson (@LaneJohnson65) June 13, 2020
Full episode: https://t.co/XOxmRIXgtE #OTL pic.twitter.com/wam7OBQ5U6
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