MLB／若不復賽 哈波要改踢美式足球

這篇文章上網見刊的時間，剛好有兩件事發生，一是美國職棒大聯盟2020年選秀的日子即將到來，二是大聯盟經與球員工會互相提出的復賽方案被拒絕後，聯盟再次於6月8日提出新一套76場比賽的案子，不過看來換湯不

2020-06-10 07:00