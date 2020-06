MLB／若不復賽 哈波要改踢美式足球

美國職棒大聯盟復賽卡在球隊老闆與球員之間不同意見,使得復賽計劃一再破局,這讓不少球員已按不住性子,費城人隊明星球員哈波(Bryce Harper),就在一場與NFL費城老鷹隊球員強森(Lane Johnson)的視訊對談中表明,「如果大聯盟再不復賽,我會改去費城老鷹隊(NFL)簽約一年踢球。」

美媒報導指出,這是哈波在開玩笑,不會真的去踢美式足球,卻還是有不少粉絲支持他的決定。哈波雖沒有美式足球經歷,但以他190公分、100公斤的體重,加上他的運動天賦,在美式足球是有發展的空間。當然,哈波主要還是表達棒球賽季遲遲無法開打的無奈。

BREAKING per Outside The Lane: if no @MLB season, @Eagles sign FB/OLB @bryceharper3 to 1-year deal. 💪



Full episode: https://t.co/XOxmRIXgtE #OTL pic.twitter.com/wam7OBQ5U6