MLB／超迷你賽季 紅襪教頭：沒有慢熱本錢

大聯盟2020年賽季預計將以超迷你模式登場，紅襪教頭羅尼克（Ron Roenicke）點出爭勝關鍵，球隊將沒有慢熱的本錢，一開季就必須全力搶勝。

球員工會放棄協商，要求大聯盟在美國時間周一提出開打時間與地點，預計明天就可窺見本季雛形；羅尼克接受電視節目訪問，先透露了一些端倪，他表示「春訓2.0」預計將在7月的第一周或第二周登場，地點則將在佛州基地和芬威球場中二擇一。

「我想我們更傾向回到波士頓，但還是得先確認是否安全無虞，我們會先與球員討論，整理他們的意見。」儘管芬威球場不像春訓基地有多座場地可以使用，但羅尼克表示，屆時可借用大學球場與設備，訓練不致成為問題。

球員工會將賽季決定權交給大聯盟，這也意味無法避免超級縮水賽季的誕生，羅尼克對此表示，一開始就取得先機將是爭勝關鍵，「2002年我在安納罕時，那時我們開季慢熱，最後卻贏得世界大賽冠軍，但在50場賽季裡，這是非常困難的。」